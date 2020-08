Quedan sin aprobar los cuatro puntos del orden del día de la Junta más rara de la historia del CCF SAD

Este miércoles tuvo lugar en El Arcángel la Junta General de accionistas del Córdoba C.F. S.A.D más extraña de sus veinte años de constitución. En el acto estuvieron representadas 103 millones de las acciones de la entidad, lo que suponen el 98,95 % del total. Junto al administrador concursal, Francisco Estepa, estuvieron representados el sindicato de Minoritarios -su portavoz fue el abogado César Ollero- y Azaveco como propietario pignoraticio del 98,5 % del accionariado -con Carlos González en su regreso al estadio en el que fue presidente-. También estuvieron presentes Iván Zaldúa, Juan Ramón Cuadros y la ex gerente del club Rosa Agredano.

Tras la presentación formal por parte de Estepa del orden del día -básicamente la aprobación de las cuentas de la temporada18-19-, César Ollero aprovechó el primer turno de palabra para especificar que “no vamos a votar a favor de las cuentas. No se puede refrendar una gestión como la que ha llevado a la situación actual a la SAD”. De paso, recordó que la causa de disolución en las pasadas cuentas fue obviada porque el Consejo puso sobre la mesa la cesión del estadio como forma de viabilidad y se preguntó si no se tuvo en cuenta para este año o si se tomará alguna medida ante esta irresponsabilidad societaria. Desde la administración judicial se especificó que esa cesión se eliminó de las cuentas y que se encuentra recogido el derecho de uso como un alquiler.

Ollero también preguntó sobre los 8 millones de Ecco Documatica a Prasa, sobre los que Estepa admitió que nunca han estado contabilizados.

Carlos González, por su parte, adelantó que iban a aprobar las cuentas dada la no información fehaciente de los documentos del club a lo que Estepa contestó que “si no vino a sede social fue porque no quiso”.

Tras someterse a voto los cuatro puntos del orden del día fueron rechazados por la totalidad de las partes asistentes (98,95 % del accionariado) y así se puso fin al acto.

A la conclusión del mismo, Carlos González atendió a los medios para abundar en que “no tenemos información se la requerimos desde el lunes en varias ocasiones y nos dijeron que teníamos que verla aquí. No vivimos aquí y nos es muy difícil. No nos ha mandado ni siquiera un pdf. Difícilmente podemos aprobar nada que no conozcamos”.

Sobre las conclusiones del acto, explicó que “vamos a pedir la nulidad de la Junta porque estaba mal presidida. Ellos no podían presidir la Junta nunca según recoge el Tribunal Supremo. Lo dicen los estatutos del club, la ley de Sociedades y el Supremo. Ellos tienen su campaña y nosotros no vamos a hacer nada. Hemos venido porque es nuestra obligación y por responsabilidad”.

DEPORTES| A punto de comenzar la Junta General del Córdoba CF SAD auspiciada por el administrador Francisco Estepa y con la presencia del sindicato de @minoritariosccf y de Carlos González por Azaveco. pic.twitter.com/hdpN2zsq20 — COPE Córdoba (@COPECordoba) August 26, 2020

En referencia a su presencia en la Junta en detrimento de León (Aglomerados Córdoba) con quien mantiene un litigio por las acciones, espetó que “Nos ha reconocido el 102 de Madrid y el Registro Mercantil de Córdoba. Si no lo hubiese reconocido (Estepa) hubiera cometido otra ilegalidad más. Le pedimos asistir a la Junta hace más de un mes y nos contestó antes de ayer. Sabía que se metía en otro lío y él está denunciado en el Juzgado de Instrucción número 7 por seis delitos”.

En alusión a la inscripción de Unión Futbolística, apuntó: “No sé lo que pasará. Según la normativa de la Federación no se puede inscribir, dicho por la propia Federación que así lo ha hecho ver en sus recursos a la venta de la unidad productiva y las recusaciones”.

También fue preguntado sobre los 8 millones de Ecco Documática: “Se ha demostrado que se dijo que lo habíamos quitado de la contabilidad y hoy ha reconocido que no podía estar en la contabilidad porque no es un activo. Es un contrato entre particulares”.

Por último, apuntó sobre el futuro del Córdoba C.F. S.A.D que “el Córdoba no va a desaparecer. El único Córdoba que existe es el Córdoba C.F. S.A.D y no lo vamos a dejar morir. Se sabe que la deuda del Córdoba, que no se sabe muy bien cuál es, la mayoría de ella va a ser cambiada por los acreedores por acciones. Vamos a seguir luchando porque esto es una carrera larga, que acabará en el Supremo. Se verá como pasó con el Obradoiro en cinco, cuatro, tres…o los años que sea. Entendemos que esto ha sido un atropello. Presentamos la inscripción por el mismo conducto que ellos la inscripción por ese circuito paralelo. Si no es así, tendremos que pedir las responsabilidades a quien corresponda”.

También te puede interesar:

-Fecha clave en lo extradeportivo para el Córdoba C.F.

-Infinity se mantiene firme en su plan A y Azaveco ofrece los derechos políticos del Córdoba C.F. S.A.D