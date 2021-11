Puga: "La única manera que tengo de entender el fútbol es buscar el tercer gol tras haber metido el segundo"

Carlos Puga cumple 21 años en una semana. Nació en Albuñol y se crio en el Santa Fe y en el Motril antes de que Germán Crespo se lo trajera al Córdoba B. Le gusta ver series, aunque “aficiones tengo pocas” y en un futuro le gustaría hacer sacarse el título de entrenador para, a largo plazo, “seguir vinculado a este deporte”.

Dice transfermarkt que Puga es lateral derecho, pero quien le haya visto jugar se puede llevar una sorpresa:“Juego de lo que me pongan, principalmente. He participado en todas las posiciones. En el lateral derecho he jugado más en categorías inferiores, pero estos últimos años he jugado más de extremo o de media punta”.

Una evolución como futbolista en la que ha tenido mucho que ver Germán Crespo con el que -vuelve a aclarar- no había tenido “nada de relación nunca” antes de que le firmara para el equipo dependiente, pero que -como es lógico- “es un entrenador importante para mí, claro. Me hizo llegar a Córdoba, me dio la oportunidad en el B, confió en mí... en el momento en el que subió al primer equipo también confió en mí... Es un técnico que me dio mucha confianza y creo que se la estoy devolviendo porque lo estoy haciendo bien. Me viene muy bien su forma de entender el fútbol porque tiende a jugar por bandas y que los laterales y extremos sean muy importantes”.

Ha cambiado la alimentación y acude al gimnasio

Si Casas es un torpedo como delantero, Carlos Puga es un misil por el costado. Lo reconoce y explica los motivos: “Sí, estoy muy bien ahora mismo. Estoy comiendo mucho mejor en que los últimos años porque, quieras o no, estando en el primer equipo ya te das cuenta de la gente que tienes detrás y dónde estás y cambias la mentalidad de ser un niño a un jugador profesional. He cambiado de hábitos. No había ido al gimnasio en mi vida y este año estoy haciendo algo y eso quieras o no se nota y me está haciendo mejor, la verdad”

Pero no es el apartado físico únicamente el que está haciendo que el Córdoba se pasee en cuarta categoría: “Es normal. El equipo tiene un salto de calidad diferencial al resto de los clubes. Aparte que con los jugadores que hay: De las Cuevas, Álex Bernal, Willy... marcan diferencias”.

"Tenemos muchas ganas de ganar la Copa Federación"

Una distancia con los demás que, además, se plasma en marcadores abultados en algunas citas que hacen que la afición disfrute. Puga se explica como el que tiene que contar un rudimento que algunos ahora desprecian: “Siempre que he jugado al fútbol he ido a buscar el tercero tras el segundo. No he querido una ventaja mínima para ganar. Es verdad que antes la afición no lo entendía así, pero creo que es la única manera que veo de ser exigente con tu propio club. De querer ir siempre a más”.

Y dentro de ese gran momento llegará el martes la final de la Copa Federación ante el Guijuelo. Una Copa con menos prestigio que la del Rey, pero que -a fin de cuentas- “es un trofeo a nivel nacional y hay que ganarlo siempre que se pueda. El club y la afición no está acostumbrado a jugar este tipo de torneo y es normal que haya gente que no lo vea así. No hay clubs de Primera ni de Segunda, pero es a nivel español y a la plantilla le hace ilusión y tenemos ganas de que llegue el martes, la verdad”.

"Cuanto más ganemos, más vamos a querer ganar"

El otro día a Germán Crespo le preguntaron si ya hay que ir poniéndole fecha a un hipotético ascenso. Puga pide cautela: “Esa pregunta es muy pronto para hacerla. El siguiente rival que nos viene es el Villanovense, que tenemos que ir allí y es un campo complicado y hay que ganar. Luego pensaremos en la final... y partido a partido. Poco a poco. No miramos más allá”.

Tanto Puga -el jugador con mejor racha de partidos ganados desde su debut como blanquiverde- como el club están batiendo todos los registros. Un lujo que no les pesa: “Lo sabemos y lo llevamos bien. Nosotros pensamos que cuanto más ganemos, más vamos a querer ganar. No nos vamos a cansar hasta que no consigamos el objetivo de ascender y de ganar la Copa”.

Desea al Granada en Copa... y no se quiere ir a ningún lado

La Copa Federación, aclaramos, porque la del Rey -en teoría- será otro cantar. Esta tarde (16.30) se sortea el primer rival del Córdoba en el que será su tercer torneo esta temporada. Puga tiene claro que “me gustaría el Granada. Es de donde vengo y me haría ilusión jugar contra el club de mi tierra. Pero vamos... si me viene el Sevilla o el Villarreal no me cabrearía”.

Terminamos haciéndole una pregunta que puede resultar incómoda cuando se acerca el mercado invernal. ¿Tiene opciones de salir o idea de hacerlo Puga? No. “Estoy encantado de estar en Córdoba. Me encanta la ciudad, el club, la afición... No tengo pensamiento de salir a ningún lado. Hay que estar en el lugar donde estés cómodo y... ¿Por qué me voy a ir de aquí?”. Pues eso.

