Piovaccari:"Prefería jugar ante 15 mil personas aunque supiera que en algún momento me podían pitar"

Federico Piovaccari (Gallarate, Varese, 1 de septiembre de 1984) deja el fútbol. El italiano fue un nómada del balón de los que dejó su sello allá por donde pasó. “Il pifferaio magico” (El flautista mágico) ha jugado en más de veinte equipos. El último, el San Cristóbal de Tercera Catalana, con el que logró la permanencia precisamente gracias a un gol suyo. Cada vez que Piovaccari marca hace sonar una flauta imaginaria durante la celebración. El motivo, según reconoció en 2011, era homenajear a su hijo Andreas, que hacía el gesto de tocar la mientras veían juntos los populares dibujos animados Bob Esponja. “Como me dio suerte una vez, ya no he dejado de hacerlo”, explicó en su día.

El atacante italiano ha repasado su trayectoria en COPE después de una temporada completa: "Logré con mi ex equipo, el Cavese, ganar la liga en Serie D y luego la permanencia con el San Cristóbal". Piovaccari ha jugado en todos los continentes menos en América e incluso fue internacional sub-21 con Italia en los Juegos Mediterráneos: "Me alegro mucho de mi carrera, sobre todo por la cultura que he podido conocer y el cariño de todos los compañeros que me han aportado algo y se acuerdan de mí". Para el delantero lo más llamativo de su carrera fue pasar de jugar en el Grossetto en Serie B a medirse con el Steaua de Bucarest en Champions al Chelsea de Torres, Mourinho, Torres...: "Creer en ti mismo es la mejor cosa para que un joven llegue a ser futbolista".

Piovaccari sigue la actualidad del Córdoba y recuerda de esos tiempos con pesar que "fue muy amargo que en los últimos meses no nos quedásemos ni en la Primera Federación, porque fue una decepción total. Siempre he dado el máximo más o menos. Córdoba es mi segunda casa y la semana que viene estaré por ahí".

Y en ese mismo sentido, pensando en el play-off que está por venir, cree que: "Lo más importante es, aparte de tener suerte, que confíen en ellos mismos. Siendo segundos tienen muchas más posibilidades. La cabeza y las piernas pueden fallar o echarte una mano. Sabemos que El Arcángel da una fuerza tremenda. He estado en muchos estadios, pero la fuerza que da dentro la pasé en pocos estadios".

Por último, reflexiona sobre lo que está pasando Kike Márquez en las últimas semanas: "Prefiero jugar ante doce o quince mil personas que te pueden empujar y dar el máximo... sabiendo que si fallas pueden sonar pitos. Creo que Kike Márquez, que tiene muchísima calidad, empezó no muy bien, pero puede darle mucho al equipo".

Piovaccari estudia para ser agente FIFA, porque no se va a desligar del deporte que ama.