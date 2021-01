Perfil: Moussa Sidibé, la Perla de Bamako que se sintió esclavo en Guadalajara

Moussa Sidibé (Bamako, Malí, 21 de noviembre de 1994) se ha convertido este domingo en el segundo fichaje del Córdoba en el mercado invernal de esta atípica 2020-2021.

La historia de Sidibé está llena de sacrificios y obstáculos. Llegó a España a los nueve años acompañando a sus padres, que trabajaron duro en el campo para alimentar a los tres hermanos que formaban la familia levantándose cada día a las cinco de la mañana.

El jugador comenzó a destacar en el Calasanz de Soria en edad juvenil y por eso el Almazán de Tercera le fichó cuando contaba con 19 años. Después de militar en el Ebro y en el Benferri valenciano -porque sus padres se fueron a vivir a Orihuela - recaló en la U.D. Ibiza de Amadeo Salvo. En su presentación con el conjunto de Can Misses prometió “goles y espectáculo” y se definió como un futbolista “muy rápido, hábil y con mucha calidad”. Allí se le puso el apodo de “La Perla de Bamako” y en su primera entrevista confesó su admiración por Neymar (“No soy como él, está claro, pero desbordo como lo hace él y tengo mucha facilidad para irme del defensa por velocidad”).

Tras su experiencia pitiusa vivió lo peor y lo mejor del fútbol en un par de años. En Guadalajara la mala situación económica del C.D. Guadalajara le obligó a denunciar una situación que rozaba la esclavitud. El conjunto alcarreño no le pagaba y tampoco le dejaba abandonar la entidad. En una carta que trascendió a los medios nacionales, alertaba de que no tenía dinero para comer y que se sentía como un esclavo. Tras una reunión con representantes de la AFE y miembros de la directiva del Guadalajara se consiguió “liberar” a Sidibe, a quien le dio tiempo a recalar en el Algeciras en el mercado invernal. Disfrutó mucho en el sur. Con el Algeciras anotó nueve goles en 33 partidos y se clasificó por ascender a Segunda B -precisamente lo impidió su ex equipo ibicenco-. En El Mirador dejó tan buen recuerdo que han intentado volverlo a fichar en el primero de las ventanas de esta temporada.

Del Campo de Gibraltar la vida de este nómada del balón le llevó a Cataluña. El Llagostera le firmó también con el objetivo de ascender a Segunda B y volvió a competir a un gran nivel, por lo que el Andorra de Piqué le llamó a filas. Seis goles en 27 encuentros jugados en el Principado le permitieron coquetear con numerosas opciones este verano.

Logroñés, Córdoba y Algeciras pugnaron por hacerse con Sidibé, pero fue la Ponferradina quien se llevó el gato al agua. El atractivo de jugar en la Liga Smartbank pesó y, de hecho, el maliense fue titular con los de Bolo en los dos primeros envites de esta 20-21. Sin embargo, tras padecer en octubre el coronavirus, su influencia en el club berciano fue disminuyendo hasta convertirse en prácticamente residual.

Extremo adaptable a las dos bandas rápido y con llegada. A sus 26 años y con el bagaje también de haber sido internacional sub-21 con su país, Sidibé regresa al sur en busca de la felicidad en mitad de una temporada y con un ascenso entre ceja y ceja. Lo necesita él y el Córdoba. Si quieren ver hasta dónde puede llegar la Perla de Bamako, vean los videos de aquí debajo de un par de encuentros del Algeciras.

Oye, @Mussssa11... ¿cómo se puede hacer lo que dejaste ayer sobre Guadalcacín sin volvernos locos ����?



¡Qué pasada ��! pic.twitter.com/Xr1lpdF0Hz — Algeciras CF (@AlgecirasCF) April 16, 2018

