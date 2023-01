El perfil: Armando Shashoua, la joven promesa del Tottenham que se forjó en Harrow seleccionable por 4 países

Aunque Armando Shashoua -segundo refuerzo en este mercado invernal del Córdoba- nació en 2000 en el londinense barrio de Chelsea se puede considerar un hombre de mundo. Tiene ascendencia egipcia, estadounidense, venezolana y española. Para colmo, su primer recuerdo futbolístico lo conserva de un episodio vivido en Moscú. Según le explicó al periodista Sid Lowe, los Shashoua vivían en Rusia por el trabajo del padre. Fue el progenitor quien puso a disposición de Armando, que apenas tenía cuatro años, un entrenador personal para que mejorara sus habilidades como futbolista. En un almacén abandonado tanto Armando como su hermano Sam (que juega en el Tenerife) se ejercitaban con una pelota en mal estado para que rebotara extrañamente en las paredes y así mejorar el toque.

El padre de Armando Shashoua, Mark, es un egipcio-estadounidense que trabaja como CEO de la multinacional de eventos “Hyve” y, al parecer, un gran fan de Mattew Le Tissier. La madre, Alejandra, una psicoterapeuta venezolana-española.

Al regresar al Reino Unido se formó en el prestigio colegio Harrow, donde estudiaron celebridades como Lord Byron y Winston Churchill, pero no dejó de pensar en la pelota. Jugó para el London Colney Colts, donde fue cazado por los Spurs (a pesar de que simpatizaba con el Arsenal, su gran rival) antes de mudarse a Battersea para continuar con sus estudios.

Su fama de “posh” (pijo) ha hecho que alguno de los entrenadores que le han formado le hicieran replantearse si su sitio estaba en una profesión como el fútbol, pero Armando -como su hermano Sam- tenía claro desde pequeño que amaba ese deporte y quería triunfar en él.

El Tottenham le proporcionó tutores en matemáticas y economía mientras perfeccionaba su estilo de juego y sobre los diversos técnicos que le formaron -McDermott, Cochrane, Parker y Wells- solo tiene buenas palabras.

Teniendo en cuenta que su número favorito para jugar es el “6” y que sus ídolos futboleros son Thiago, Xavi Hernández e Iniesta, uno puede figurarse el tipo de jugador en el que pretende convertirse cuando alcance la madurez deportiva.

Fue esa pasión por el fútbol español -y también por su clima- lo que le llevó al Atlético Baleares tras jugar sesenta partidos con el Tottenham sub-23. Eso y su deseo de dar un salto a una liga senior y abandonar un equipo de cantera. La salida de su hermano Samuel dos años antes fue, además, un impulso para tomar esa decisión. Armando Shashoua llegó cedido al Atlético Baleares, pero acabó quedándose firmando un contrato por dos temporadas. Nunca llegó a coincidir sobre el verde con su hermano mayor en el conjunto balearico.

Después de una brillante 21-22, en la que compartió centro del campo con el ex cordobesista Damián Petcoff, varios equipos se interesaron por Armando Shashoua. Uno de ellos fue el Real Madrid, que pretendía incorporarlo al Castilla. Sin embargo, optó por ascender al fútbol profesional para defender a la U.D. Ibiza. El londinense fue titular en las tres primeras jornadas e incluso disfrutó de los noventa minutos ante la Ponferradina, pero su concurso acabó siendo intermitente hasta hacerse casi nulo en las últimas jornadas. La mala situación en la tabla del Ibiza (colista y ya dirigido por Javier Baraja, Anquela, Carlos Sánchez y Alcaraz) no ha permitido a Shashoua disfrutar de la Segunda división hasta el extremo que en lo que va de temporada no ha celebrado ningún triunfo en Liga.

A Shashoua lo pretendían varios equipos poderosos de Primera Federación en este mercado invernal, pero él se ha decantado por el Córdoba. El director deportivo del Atlético Baleares, el germano Patrick Messow, le definió así: "puede jugar de mediocentro organizador, mediapunta e incluso mediocentro defensivo. Le gusta tener el balón”. Y le gusta jugar al fútbol, a pesar de que la vida podría haberle llevado por otros derroteros.

Fuentes:

