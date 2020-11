Pepín: “Maradona fue el único que se ofreció a ayudarme cuando me robaron el coche. Era una gran persona”

El 11 de septiembre de 1982 un cordobés tenía que llevar a cabo una misión imposible en el Nou Camp. José Calzado Ferrer -entonces 28 años- , conocido como Pepín, fue el elegido por Felipe Mesones para perseguir al mejor jugador del Mundo por todo el campo y evitar por todos los medios que destrozara el sueño del Real Valladolid de puntuar en Barcelona. Pepín, a pesar del 3-0 final, cumplió tan bien que Maradona le felicitó al término del partido y dijo que, por su limpieza, había sido el mejor marcaje que le hicieron en España. 38 años después, Pepín solo tiene buenas palabras para el que consideraba su amigo.

-¿Qué recuerdos tienes de ese día de septiembre?

-Nunca lo he olvidado. Como jugador era el mejor del mundo, pero como persona era igualmente el mejor. Buena gente. Una pena lo que ha pasado. Llevaba mucho tiempo así, pero como persona era fabuloso. Igual que en el campo de fútbol. Ese día Mesones me sacó de lateral, pero siempre marcaba al mejor jugador o al que iba a organizar el juego del rival. Siempre he sido muy noble con los rivales, en el sentido de que nunca he entrado mal a un jugador y no me han expulsado nunca. En esa época no era como ahora, que saltan con los brazos arriba. Yo me puse detrás siempre de él y algunas veces se las pude quitar, pero hubo un par de ocasiones que es verdad que me las hizo, dos jugadas que nunca me ha hecho ningún jugador en toda mi carrera. Una de ellas terminó en gol de Marcos a centro suyo, pero antes me hizo falta a mí primero. La otra fue que intenté anticiparme y fue más listo y dio dos pasos para delante. Yo fui a anticiparme y él me la picó por encima y me hizo un sombrero. Guardo la foto de ese sombrero con orgullo.

-Aparte de talentoso era muy rápido, ¿no?

-Era rapidísimo y muy fuerte. Aunque pareciera rellenito era todo músculo. Su pierna era como una mano y no se le escapaba un control nunca, incluso con la diestra. Era completo en todo.

-¿Qué te dijo Maradona tras el partido?

-Me abrazó, me tiró de los pelos -que yo los tenía largos como él- y yo le pedí la camiseta pero me dijo que ya la tenía comprometida, pero que en la vuelta en Zorrilla me la daría. En la vuelta no pudo jugar porque le dio una hepatitis, pero Tente Sánchez -capitán entonces del Barcelona- se acercó a mi con una bolsa antes del partido y me dijo que se las había dado Maradona para mí. Seis meses después se acordó ese hombre de que tenía que darme esa camiseta y encargó a su compañero que me las diera. Me emocioné y todo. Las camisetas las conserva mi sobrino, que era del Barcelona. Las tienen ellos guardada en Barcelona.

"Me llevó dos camisetas que me había prometido al partido de vuelta en Zorrilla a pesar de que no pudo jugarlo por hepatitis"

-Le considerabas tu amigo, ¿no?

-Sí, por un percance en Barcelona mientras estaba de vacaciones en una discoteca. Fue después de una final de Copa de la Liga -que después la gané yo con el Valladolid- entre Madrid y Barcelona. Estaba en una discoteca con mis amigos y en esos momentos se presentó Diego cuando yo ya me iba a las dos o dos y media con un grupo de gente y nos saludó. Yo le dije que me tenía que ir ya porque al día siguiente me iba para Valladolid a pesar de su insistencia. Mientras esperaba mi coche, el Renault Fuego que tenía, estuve también con los jugadores del Madrid como Juanito, San José... Y, cuando llegó el coche me habían roto el cristal y me habían robado el bolso de la pareja que estaba conmigo y me habían robado toda la documentación. Total, allí me tuve que poner a hacer partes y demás y estuve como una hora ahí. En ese tiempo ya salieron todos los jugadores del Madrid y me fueron saludando y luego Maradona, que fue el único que se paró, y me dijo que le llamara al día siguiente y me insistió en que hablara con Claudia, su mujer entonces, para que me echaran una mano con lo que necesitara. Al final lo arreglé todo con la policía y llamé a Claudia para decirle que todo estaba bien. Ella quiso despertarle, pero le dije que no hacía falta. Maradona me llamó luego para volver a interesarse. Él se acordaba cuando nos encontrábamos de ese verano.

-No se conoce ningún futbolista que hable mal de él como compañero

-El que hable mal de él... No sé. Es que no tiene nada que ver con lo que pasó después. Hay algunos que...Yo veo a Lobo Carrasco por ejemplo que dice que Messi es mejor que Maradona y eso no puede decirlo un compañero de Maradona, porque él hizo internacional a todos sus compañeros. Hacía jugar a su equipo entero. Y corría para arriba y para abajo. Messi es un fenómeno, pero cuando lo comparan con Diego... Yo veo a Messi jugar y he jugado con Maradona y para mí Maradona es mucho mejor.

-¿Cómo explicarle la importancia de Maradona a un joven que nunca le viera jugar?

-Hoy en día se puede ver todos los partidos de entonces y más de uno deberían verlo ahora. Que miren la historia de Diego. Esos jóvenes me gustaría que vieran esos vídeos ahora.

También te puede interesar:

-Argentina es el nombre, Maradona su apellido

-Pineda, el futbolista cordobés bendecido por Maradona: "Siempre llevo un cromo suyo en la cartera"