Pepillo, utilero del Córdoba CF:“Los jugadores son fenómenos. Incluso aunque lleguemos de madrugada me ayudan"

Cuando Pepillo sonríe, sonríe el cordobesismo. El simpar utilero comparte esfuerzos ahora con Ismael Bolívar como antes lo hizo con otros compañeros como Pepe Mansilla o Rafael Márquez Campos. Está viviendo un año inolvidable y experimentando sensaciones como nunca antes en su larga trayectoria en la entidad: “Esta temporada estamos disfrutando mucho. Muy bien. Bastante hemos sufrido y ya nos tocaba. A nosotros, a vosotros la prensa, a los aficionados… Ya tocaba disfrutar un añito, que lo merecemos todos”. Porque, reconoce, en temporadas anteriores “lo he pasado bastante mal. Llevaré quince o veinte temporadas en el primer equipo. Cuando Sebas, que ahora es preparador de porteros, tenía nueve años yo empecé a trabajar en el Córdoba cuando el coordinador era Márquez Campos. Empecé con la cantera… y hasta ahora”.

Casi todo es contingente en el Córdoba menos Pepillo, que es necesario… “Bueno… tú sabes que nadie es imprescindible. Esto es… Me gusta este trabajo y gracias a mis compañeros y a todos los que tenemos alrededor estamos sacando esto adelante. También a los futbolistas y al cuerpo técnico”.

Su labor es muy exigente: “hay que echarle horas. Estamos encima de que no le falte de nada a jugadores y cuerpo técnico. Empezamos a las siete y media a trabajar preparando ropa, botas, aguas, hielo… y esperamos a que lleguen los jugadores por si falta alguna ropa. Ellos de momento se cambian, pero con control y nosotros estamos ahí hasta una hora antes del entrenamiento, que nos vamos al campo con el preparador físico Álex Prieto y allí les dejamos las botas en el campo y las van cogiendo”.

Como es lógico tiene amiguetes en el vestuario, aunque “intento, aunque digan los jugadores que no, tratarles a todos por igual. Hay jugadores con los que tengo más afinidad, pero me llevo bien con todos. Me acuerdo mucho de López Silva, Caballero, Ramón que era capitán hace muchos años… pero intento tratar a todos por igual. No tengo ningún problema. Ni con estos, ni con ninguno en todos estos años. Y mira que he tenido. Lo mismo algún día se me olvida alguna botita, pero de tarde en tarde… y hablo con el jugador y ningún problema. Lo que hacen los jugadores es ayudarnos a nosotros”.

���� Hoy cumple años el querido José Pedrosa Pacheco "Pepillo". El @cordobacf_ofi mantiene en plantilla a este profesional incansable y necesario en cualquier grupo humano. #CCF#CórdobaCFpic.twitter.com/lxS1o2KYpv — Canal Blanquiverde (@canblanquiverde) November 9, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este año la plantilla es especialmente amable para su labor. Le ayudan mucho: “Sí. Muy sana y campechana. Son buenos tercios. No tengo ningún problema con ellos, al revés. Siempre nos ayudan con las botas. Aunque lleguemos a las doce o una de la madrugada todos se bajan del autocar para llevar las cosas a la lavandería y luego ya cogen los coches y se van. Pero lo primero es, sin decirme nada, ayudarnos a bajar las cosas. Y cuando vamos a los partidos también nos ayudan a llevar las cosas a los vestuarios en los viajes. Desde aquí les agradezco a todos la ayuda”.

Cuando toca viajar se reparten el trabajo: “Mi compañero Ismael prepara toda la ropa. Lleva dos equipaciones para cada jugador, sudaderas, térmicas, medias… y ropa interior. Yo me encargo de las botas, dos o tres pares para que no les falte de nada, espinilleras, chanclas… Luego ya en el campo fuera les echo todas las botas que tiene cada jugador y así no tengo problema. Si sobra, de puta madre”.

De las miles de anécdotas en tantos años de profesión, le recordamos la del líquido anticongelante de Soria: “Con Paco Jémez (risas). Esa fue buenísima. Hacía mucho frío y el césped se congela. Quería que llevásemos anticongelante y llevamos dos o tres barreños con anticongelante y lo eché en un cubo en la zona de los porteros donde caliente. Empezamos a echarlo y los jardineros de Los Pajaritos me dijeron que no podíamos echarlo y que ellos mandaban allí. Paco fue para allá y les dijo que sí se echaba. Lo echamos… pero nos metieron cinco”.

Ha conocido futbolistas maniáticos, pero esta temporada apenas hay casos de supersticiosos: “Algunos jugadores se ponen medias recortadas, pero no tienen otras manías… o en los partidos ponerse las mismas botas. No son supersticiosos, aunque los he tenido en la plantilla. Este año son todos unos fenómenos”.

Y, ¿qué hará Pepillo este fin de semana sin fútbol del primer equipo cordobesista? “Pues el sábado entrenamos y por la tarde iré con algunos equipos de la cantera, porque aunque esté en el primer equipo me acuerdo de los chavales. El domingo estaré con la familia y cargando las pilas”.

�� Pepillo dio ayer la lista de convocados para el tradicional partido de navidad del @CordobaCF_ofi que se disputará el sábado ��

Genio y figura! pic.twitter.com/n1ka8YFMsr — N@CH0 (@nachozafra) December 17, 2019

Dos recuerdos para cerrar la charla. Su sensación tras levantar la Copa Federación. Apenas le salen las palabras: “Lo de la Copa, pues…imagínate…me pegó el bajón un poquito y fue una alegría inmensa. Quedar campeón… fue una alegría inmensa”. En cuanto a lo de Baréin, “fue espectacular. Ha sido inolvidable. Un viaje muy bonito. Allí todo el mundo estaba a nuestra disposición”. Incluso se le vio tan mimetizado que por redes se mostró una foto suya con un turbante con el que parecía un bareiní más: “Lo del turbante fue una pequeña broma que me hizo un compañero. Lo único malo era el precio de la cerveza… la lata a diez euros”. Seguro que eso, de algún modo, también lo terminó solucionando el gran Pepillo.