Pepe Murcia: “Sé lo que es estar en el otro lado y hasta que me llame Dios quiero estar en éste”

Pepe Murcia nació en Córdoba el 3 de diciembre del 64 y en Helsinki el 5 de noviembre de 2016. Ese día, mientras corría, sufrió un infarto que le dejó al límite. Desde entonces, para quien llegara a golear con el Atlético en el Camp Nou al Barcelona de Rijkaard, la vida ha cambiado de velocidad. Murcia, a quien le despidieron del Córdoba después de dos victorias y un empate, acaba de dejar su equipo de Catar -el Al-Shahanniya, donde juega entre otros Nigel de Jong (el de la patada a Xavi Alonso)-. Lleva tres años viviendo en un hotel y tiene ganas de recuperarle el pulso a su vida. Por eso, en un par de semanas estará dando paseos por San Basilio y contando anécdotas de sus ya variadas aventuras como técnico. Atiende a COPE con naturalidad y simpatía.

-Lo primero: ¿Cómo has vivido el confinamiento y dónde? ¿Cómo estás de salud?

-De salud ando perfectamente. Me cuido mucho. He tratado de reservarme mucho para tener poca exposición, ya que entro dentro del grupo de riesgo por mi cardiopatía y la neumonía. Me ha pillado en Catar, en el hotel donde vivo desde hace tres años. Llevo desde el 14 de marzo sin salir porque el confinamiento aquí sigue, aunque se ha ido flexibilizando un poco.

- ¿Cuánto tiempo has pasado en España en el último año? Lo de llevarte la familia a Catar no lo ves, ¿no?

-Desde el 1 de julio del 19 hasta la fecha solo he estado cuatro días en España. Llegué el 24 de diciembre pasado a Barajas y directamente bajé a Córdoba y el 29 ya estaba de vuelta. No veo lo de traerme la familia, porque mi hijo Pepe ya está en tercero de carrera y mi mujer y yo entendimos que merecía la pena sacrificarse por él. Estar separados es lo que toca ahora.

- ¿Cómo es el fútbol catarí? ¿Qué has descubierto en el Al-Shahanniya? ¿Crees que el país está preparado para el Mundial de 2022?

-Sí. De sobra. En cuanto a medios, infraestructuras, carreteras, comunicaciones… Cuando vengáis os llevaréis una grata sorpresa. Ha habido una gran inversión. El fútbol aquí es como en cualquier sitio. Es diferente en cuanto a que hay que entender su cultura. Como no entiendas sus costumbres andas perdido y acabarás marchándote o aburriéndote porque son muy difíciles a nosotros a la hora de interpretar la vida. El catarí es muy diferente al saudí o al emiratí, por ejemplo. Está acostumbrado a algo muy diferente a los occidentales. La principal cualidad que debes tener aquí es la capacidad de adaptación.

- ¿Te sorprendió, como cordobesista, que un emir bahreiní estuviera detrás del fondo de inversión que pujó por la unidad productiva del Córdoba C.F.? ¿Qué nos puedes contar de Bahréin y su relación con el fútbol?

-No me sorprendió porque en el Golfo se invierte en fútbol. La liga de Bahréin es menor por esta región. Saudí, Catar y Emiratos tienen las ligas más fuertes. En Catar Al Saad y Al Duhail tienen equipos muy potentes. Bahréin ha hecho un buen campeonato a nivel de selecciones en la Copa del Golfo. Cualquier empresario de la zona del Golfo intenta dar el salto a Occidente a través del fútbol.

-28 años ya entrenando desde tu debut en el Alcázar. El otro día leí en El País unas reflexiones de Javier Aguirre en las que destacaba la figura del entrenador para conocer de verdad a la persona que hay detrás del jugador en tiempos del big data. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que llegará un momento en el que las alineaciones se harán únicamente basándose en las matemáticas?

-No. No sé lo que dijo Javier, pero pensará igual que yo. La figura del entrenador es muy necesaria. Sé que hay clubs que se jactan con vehemencia de la utilización del big data, pero en el fútbol hay que darle importancia a la figura del entrenador. Quien conoce bien a los jugadores no sois -lo siento- los futbolistas ni siquiera sus familiares sino sus compañeros futbolistas y la figura del entrenador. Estoy muy por la defensa de la figura del entrenador. Es muy necesaria.

-Córdoba, Cartagonova, Atlético, Xerez, Castellón, Celta, Albacete y Salamanca… pero desde 2011 no entrenas en España. ¿Por qué? Con tu currículum… ¿nunca te ha compensado o no has encontrado lo que buscabas?

-Un poco de todo. Ha habido algún que otro problema de salud. Mi señora tuvo un ictus en 2011 y estuvo dos años recuperándose. Tuve que optar con quedarme en casa y cuidar de mi familia. Es lo que tocaba, aunque no lo dijera entonces. Los clubes han ido buscando otro tipo de entrenador -ahora los llaman perfiles y demás-. Vino la posibilidad de salir de España y dar un paso del que no me arrepiento. Primero estuve en Rumanía y en Bulgaria y fueron dos experiencias cortas y duras. Tras la experiencia en el Levski de Sofía -el club más grande de Bulgaria y otrora fijo en competiciones europeas- sale un proyecto en Finlandia, que fue de pequeña escala pero muy bonito a nivel futbolístico. Desde el 16, y a pesar de la muerte súbita que tuve la suerte de evitar, no he parado de entrenar.

-Es superflua la pregunta tal vez, pero… lo que te pasó en Finlandia tuvo que cambiarte la vida, ¿no?

-Sí. Claro. Lo más importante es la vida. Yo llevaba tres años seguidos aquí sin vacaciones y sin ver a mi familia durante un mes seguido y les dije que no seguía. En la vida es importante trabajar y tener dinero y tener ambición, pero lo más importante es la vida. Llevo tres meses seguidos metido en un hotel en Catar y no me arrepiento. He aguantado perfectamente, porque sé lo que es estar en el otro lado y hasta que me vuelva a llamar Dios yo quiero estar en éste. Lo que me pasó en Finlandia me cambió la vida a nivel personal e incluso personal. Me han dado buen resultado mis modificaciones y lo he aplicado a toda la gente que me ha rodeado incluyendo jugadores.

-Como técnico sin duda tu mejor momento salvo que me digas lo contrario lo viviste en el Atlético. Me consta que tu referente en los banquillos es Luis Aragonés, pero… ¿cómo es entrenar a un grande de la Liga? ¿Crees que no se valoró suficientemente tu trabajo tras haber dejado Bianchi al equipo más cerca del descenso que de Europa?

-Te voy a corregir: es un gran momento entrenar a uno de los grandes de Europa y del Mundo, pero para mi fue un gran momento entrenar al equipo de mi tierra. He vivido todas las categorías del fútbol cordobés y haber jugado y entrenado al primer equipo del Córdoba es algo muy grande. Entrenar al Atlético de Madrid fue el culmen porque significó mucho para mi futuro. No sé si Miguel Ángel (Gil) no tuvo paciencia suficiente, porque apostó por Aguirre para la siguiente temporada, pero no me pesó porque seguí entrenando. Luis Aragonés es una referencia más, porque hay muchos entrenadores. Hay uno con el cual tuve la suerte de compartir muchos momentos: Tolo Plaza, que además fue entrenador del Córdoba. Luis tenía un gran manejo del vestuario, pero Tolo Plaza -que falleció prematuramente- hubiera llegado a Primera y se hubiera encumbrado si no hubiera sido por esa maldita enfermedad. Plaza tenía una muy buena mano derecha, pero también una muy buena mano izquierda capaz de templar a un grupo de 25 jugadores.

-Y, ¿cómo es Fernando Torres lejos de los focos?

-Un tipo muy normal. Hemos vivido muy cerca algunos años y después hemos tenido una buena relación. Te puede sorprender de Fernando su sencillez. Hace muy poco con un amigo español piloto y aficionado al fútbol se quedó muy sorprendido del comportamiento no muy normal de un jugador y yo le dije que si conociera a muchos de sus ídolos se quedaría muy sorprendido. Cuanto más grande es un jugador, mayor sencillez. Aquí por ejemplo tenemos a Xavi Hernández, un tipo que -independientemente de lo que se pueda decir de él- en las distancias cortas es un tipo muy cercano. Aquí he contado en el Al-Shahanniya con Nigel de Jong -el mediocentro que jugó la final del Mundial con los Países Bajos ante España- y es gente muy sencilla. Son gente de carne y hueso. Como nosotros.

-Pasamos de puntillas por tu etapa en el Córdoba… ¿Es cierto que te despidieron en el descanso de aquel partido ante el Levante que además ganaste?

-No. Mi cese del Córdoba es un cese barato en todos los sentidos y no hablo en lo económico. Tenía unas ideas como entrenador que intenté inculcarlas en el equipo. Cuando cojo al equipo el Córdoba iba quinto por la cola y venía de perder en Oviedo y en primer partido tuvimos la suerte de ganarle al Extremadura de Ortuondo por 2-0. En mi etapa hicimos unos números muy buenos en Liga y llegamos a cuartos de final de Copa. Mis ideas como entrenador eran muy dispares a los del presidente de entonces, que era Rafael Gómez. Me cesó porque yo era Pepe Murcia, un técnico de cantera, y no tuve ninguna defensa entonces ni por la gente del club ni tampoco por parte de la prensa. No se defendió a un trabajador que solo quería hacer su trabajo. Estábamos en mitad de la tabla, aunque es cierto que nos habían eliminado de la Copa del Rey, pero el objetivo era la permanencia y finalmente se consiguió con mi sucesor García Remón. Rafael Gómez creía que tenían que jugar unos y yo pensaba que tenían que jugar otros. Mis últimos tres partidos como entrenador del Córdoba fueron victoria en Ferrol, empate en Leganés y victoria 3-1 al Levante. Si tú crees que eso es motivo para el cese en un equipo cuyo objetivo era la permanencia… que venga Dios y lo vea. La objetividad para explicar los hechos nunca es mala. Fue una grandiosa experiencia para mí. Mi etapa en el Córdoba la culminé.

- ¿Qué planes tiene Pepe Murcia para los próximos meses?

-Ahora quiero regresar a mi casa y estar hasta septiembre descansando con mi familia salvo que surja una oportunidad suficientemente atractiva. Mi idea es seguir trabajando y si tengo que volver a Catar tengo un campo de acción agradable, porque he tenido unas experiencias muy buenas. Cuando acabe la temporada intentaré volver a trabajar donde pueda o donde me toque.

- ¿Volver al Córdoba nunca lo has contemplado?

-En los planes de un entrenador lo que entra es trabajar. Nunca nadie del Córdoba se ha dirigido a mi. La última relación directa del Córdoba la tuve para que les hiciera un favor en la 2007-08. Desde entonces no he vuelto a tener ninguna relación directa.

-Ese favor que te pidieron en la 2007-08 fue una victoria en Ferrol…

-Puede ser, pero durante ese año hubo varias llamadas normales para que pudiera ayudar ganando nuestro equipo al de tu tierra. Jornadas antes jugábamos contra Albacete y otros equipos de la zona baja. Nosotros estábamos con el Castellón disputando el ascenso y el Córdoba luchando por no bajar. Algo que esperemos no vuelva a suceder cuando el equipo vuelva a recuperar la categoría.

