"Pensé en lo que sería jugar ese partido en La Cartuja, pero seguro que los palmeños recordarán la visita del Betis a su ciudad dentro de 30 años"

Estaba escrito en los astros que el Atlético Palma del Río se midiera al Real Betis en Copa del Rey. “Así pienso yo también”, recalca el presidente del club Pedro Pablo González. El pleno del ayuntamiento palmeño decidió hace unos meses nombrar el estadio de la localidad “Sergio León”, futbolista de 36 años que ahora juega en el club de su ciudad pero que antes fue “9” del conjunto bético.

Palma del Río, cerca de la frontera provincial de Sevilla, es una ciudad con muchos aficionados béticos y el sorteo de ayer ha sentado divinamente. Además, como confiesa González: “el partido nos arregla el presupuesto de todo el año”.

"lA INTENCIÓN ES QUE LOS BÉTICOS QUE VENGAN SE SIENTAN COMO EN CASA"

La pregunta que ahora puede flotar sobre la disputa de este encuentro -que presumiblemente tendrá lugar el jueves 30 de octubre- es si se celebrará en el modesto “Sergio León” o en algún estadio más grande que permita más aforo. Pedro Pablo González es muy sincero: “Soy socio y accionista del Betis y en mi cabeza he pensado en la opción de irnos a La Cartuja y que si van diez o quince mil personas y la taquilla va para nosotros... pero luego me acuerdo de la única vez que jugamos la Copa, que nos enfrentamos al Córdoba... y creo que dentro de treinta o cuarenta años la gente se va a acordar de este día. Lo hablé con Sergio y también con el Ayuntamiento y la Diputación y creo que esta noche o mañana anunciaremos los precios de las entradas y demás. Se jugará en Palma si la Federación lo aprueba”. La intención, además, es montar gradas supletorias que suban el aforo del estadio municipal a siete u ocho mil localidades.

Sobre la posibilidad de eliminar al conjunto verdiblanco, González bromea: “eso ni se plantea. Lo normal es que nos ganen cinco o seis cero. Lo importante es que se viva una fiesta y que los béticos que vengan se sientan como en casa”. Pero... cosas más raras se han vivido en el fútbol.