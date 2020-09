Pablo Lozano: “viendo al Córdoba en la lista me quedo más tranquilo.El asterisco nos permite seguir soñando"

El presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, ha explicado hoy en COPE el nuevo formato de Segunda B y se ha mostrado optimista con respecto a la inscripción de Unión Futbolística en la categoría. El que aparezca el nombre Córdoba ya es, a su juicio, significativo: “el asterisco significa que estará resolviendo dudas los servicios jurídicos de la Federación, pero viendo al Córdoba ahí me quedo más tranquilo. No depende de mí, pero un club como el Córdoba no puede desaparecer. El asterisco nos permite seguir soñando”.

La Voz de Galicia ha adelantado este jueves el borrador que deberá ser aprobado el próximo día 8 de septiembre para la categoría en la que participará el conjunto blanquiverde. Una fase inicial de 18 partidos y otra de 3 más que deben desembocar en el play-off final por subir a Segunda. Así ha explicado Lozano las motivaciones de esa novedosa estructuración: “he sido de las personas que lo ha venido desarrollando desde abril. Intentamos hacer atractiva esta competición especial y crear un sistema de competición extraordinario y todos los equipos van a tener alicientes deportivos desde la primera jornada hasta la última”.

Lozano también ha replicado al requerimiento de los 50 clubes cordobeses de la provincia de una reunión urgente para concretar las medidas anti-Covid para la vuelta a la competición: “ahora mismo lo que hay son dificultades económicas en los clubes y hay unos requisitos exigentes. Tenemos que cumplir un protocolo para poder entrenar. El principio de las categorías lo tenemos fijado para el 18 de octubre y quien quiera entrenar debe cumplir el protocolo”.

En Tercera José Antonio Martínez -central proveniente del Ciudad Jardín- se ha convertido en nuevo jugador del Club Deportivo Pozoblanco para la próxima temporada.

Y en fútbol femenino, el Pozoalbense ya podido arrancar la pretemporada más ilusionante de su historia. Su técnico, Manuel González, ha reconocido la ambición de su proyecto en COPE.

