Pablo Lozano: “Espero que el Córdoba C.F. siga en competición. Su afición se merece hablar solo de fútbol”

El pozoalbense Pablo Lozano es presidente de la Federación Andaluza de Fútbol desde hace un año y vicepresidente de la Española. Actualmente se encuentra en la gestora de la Federación Española por las elecciones. Hablamos en COPE con él sobre la inusitada situación de este deporte a causa de la crisis por la pandemia.

-Imagino que con las elecciones serán momentos de mucho trajín.

-Han sido tres meses muy difíciles y a lo que nos ha tocado gestionar todo el sistema de competiciones tanto en la Española como en la Andaluza tenemos que entender que cada persona defiende sus intereses y que en una situación injusta -porque todo lo que no sea terminar la competición es injusto- se ha visto fuera de los play-off de ascenso. Nos toca asumir la responsabilidad de las decisiones.

-De lo general a lo particular, ha vuelto el fútbol ya sin público en la grada. Tebas ha dicho que era una opción necesaria para salvaguardar la economía española. Luis Rubiales y él han hecho una tregua de no agresión para que vuelva a rodar la pelota. Me imagino que será la opción mejor o, al menos, la menos mala ante la situación derivada de la Covid-19.

-Lo menos injusto era que en la LFP, que tenían posibilidades, terminaran las competiciones y en el fútbol más modesto hemos intentado que con todas las medidas de seguridad oportunidad para que estemos tranquilos marquemos unas fechas en acuerdo con el Gobierno. Crucemos los dedos y esperemos que se puedan jugar los play-off y la sociedad siga con su normalidad.

¿Tienes ganas ya de #fútbol y #futsal? En @RFAF_tv lo tenemos todo, ¡¡¡en abierto y gratis!!! Play-Offs de Andalucía �� ¡¡¡Más de 30 partidos!!!



�� ¿Cómo puedes verlo? En tu móvil, tablet, ordenador o TV. Entra en https://t.co/f3bR13xDdI y descárgate ahora la app #RFAFtv �� pic.twitter.com/kCT9Q2inAW — RFAF (@RFAF) June 17, 2020

-También volverá en julio el fútbol a Segunda B y Tercera aunque se disputarán directamente los play-off de ascenso. El Lleida está tratando de paralizarlos a toda costa vía legal a través de medidas cautelares. ¿Tendrá recorrido? ¿Piensas que era la mejor solución? ¿No se podría haber esperado como se ha hecho en Segunda y Primera?

-Teníamos claro que íbamos a programar unas fechas en base a la desescalada. Ahora mismo estamos viendo que tenemos una normalidad relativa. Hemos hecho test a todos los equipos y se los volveremos a hacer en la semana en la que empiezan los play-off. Hemos decidido que sean exprés para que se juegue rápido. Esperemos poder pensar pronto en la próxima temporada, porque la gente necesita el fútbol como un espectáculo y como un modo de vida.

-¿Se conoce ya cuál es el plan para la próxima temporada en Segunda B? ¿Cuándo se conocerá?

-Desde el departamento de competición de la Española están trabajando en ello. La fecha aproximada es el mes de octubre. Habrá cinco grupos y la posibilidad de subgrupos. Creo que cuando pasen los play-off tendremos conocimiento de cómo quedará todo la temporada que viene.

-Y, claro, la pregunta que se hacen todos los cordobesistas, ¿estará el Córdoba C.F.o Unión Futbolística Cordobesa en ese grupo IV de Segunda B?

-Espero que el Córdoba C.F. siga en competición. Con el Córdoba tengo un cariño especial y ojalá mantenga no solo la Segunda B sino todas sus categorías. Es un club histórico, tiene una gran afición y se merece que solo se hable de lo deportivo. Una ciudad como Córdoba y una de las mejores aficiones de España se lo merecen.

-¿Para cuándo se podrá salir de dudas en lo federativo, porque en lo judicial el tema me imagino que durará años? ¿Puede haber sorpresas a corto plazo? ¿Cómo es la relación entre los gestores de Unión Futbolística y la Federación?

-Nos ha pillado en un proceso en el que la Covid nos ha tenido trabajando telemáticamente. Mi relación como con todos los clubes es buena. No nos ha dado tiempo a tener reuniones, pero cuando han intervenido como el resto de clubs de Segunda B en las reuniones telemáticas se les ha citado como un club andaluz más. Es una relación buena como con el resto de equipos de Andalucía. Seguro que en el futuro tendremos esa relación, porque conozco además mucha gente de la estructura del Córdoba, que tienen esa preocupación.

-En fútbol sala -deporte que conoces bien- Córdoba cuenta con un equipo en Primera, otro luchando por subir a Segunda B y otro en segunda femenina. El otro día Pablo García, presidente del Cajasur Deportivo, me comentó que a su equipo también le gustaría que le considerasen profesional como a los de segunda masculina. ¿Llegará eso algún día?

-Creo que se ha dado ya un paso en la profesionalización del fútbol sala. Se está apostando mucho por este deporte. En Córdoba tenemos un club como el Córdoba Patrimonio que es el ejemplo de cómo hacer bien las cosas y este tiene que ser el modelo de actuar. Pronto veremos al Córdoba Patrimonio jugando una Copa de España y el Cajasur femenino ojalá pronto pueda volver a ser uno de los grandes equipos de España. Estoy seguro que con el proyecto que están haciendo pronto volverán a la mejor liga femenina de fútbol sala del mundo.

También te puede interesar:

-La negativa de la Federación no sería causa para resolver el contrato de compra de la unidad productiva

-Piovaccari: “Nosotros también tenemos dudas, pero yo creo firmemente en Infinity”