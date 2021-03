Pablo Alfaro seguirá dirigiendo al Córdoba C.F. hasta final de temporada

El consejero de Infinity para el Córdoba C.F., Javier González Calvo, ratificó en su puesto al técnico del equipo cordobesista Pablo Alfaro. Lo hizo con contundencia recalcando que el maño “es y será entrenador del Córdoba. Mañana estará entrenando como todos los miércoles una vez que se descansa los martes”.

Eso sí, González Calvo reconoció que -tal y como informó El Día- hubo dudas: “Aunque se haya pensado, trabajado en ello o se haya pasado por la cabeza que la dirección deportiva se hiciera cargo del club a nivel de entrenador, no consideramos que sea lo oportuno”.

Abundando al ser repreguntado, afirmó que “no hay que ratificar a nadie. Lo dije hace unas semanas, creíamos en Pablo Alfaro. Creemos que este proyecto lo tiene que llevar Pablo Alfaro hasta el final y el miércoles estará entrenando. En cuanto a la idea de que pueda ser Juanito, o gente de la casa, siempre hay que estudiar todo y trabajar en ello, porque si no, no podríamos dirigir un club como éste. Pero si ponemos a Juanito al frente de todo esto o a alguien de la dirección deportiva, estaríamos yendo en contra de todo en lo que hemos ido trabajando en estos meses. Sería coger una curva demasiado cerrada y posiblemente nos saliéramos del camino”.

Una trayectoria de más a menos

La trayectoria de Alfaro en el banquillo cordobesista ha ido claramente de más a menos. Cuando sustituyó a Juan Sabas -el primer técnico de esta 20-21- el Córdoba era quinto tras seis encuentros disputados y tras sumar dos victorias, dos empates y dos derrotas. El maño consiguió vencer con mucho sufrimiento al Real Murcia (0-1) para posteriormente imponerse con contundencia a El Ejido (4-0). La buena dinámica, especialmente en lo que se refiere a la contención, permitió a los aficionados que acudieron a El Arcángel celebrar una victoria ante el Albacete de Segunda (1-0) que dio el pase a la segunda ronda de Copa del Rey.

La racha parecía no haberse visto afectada por el parón invernal, porque el 5 de enero el Getafe de Bordalás fue apeado en el Coliseo ribereño con un gol de Willy. El nivel de seguridad defensiva se mantuvo dos semanas más (empate a cero ante el Betis Deportivo y 0-1 en Lorca), pero el juego comenzaba a parecer menos sólido.

La lógica derrota ante la Real Sociedad en octavos de Copa precedió a la primera derrota de la era Alfaro ante el Yeclano. Sendos empates ante UCAM y Recreativo Granada -muy distintos en cuanto a disposición e imagen- fueron la antesala de una dolorosa y a la postre decisiva derrota ante el Sevilla Atlético. El primer match ball ante el Linares lo salvó in extremis el conjunto blanquiverde con un gol de Luismi, pero el Murcia rascó un punto de El Arcángel que obligaba a hacer el pleno en las dos últimas jornadas y esperar tropiezos ajenos. Ninguna de las dos cosas se produjeron.

El Córdoba arrancará su lucha por la permanencia enfrentándose el primer fin de semana de abril al Tamaraceite canario a domicilio. Posteriormente visitará El Arcángel la Balona antes de visitar el campo de El Rosal del filial del Cádiz. Los tres últimos choques de esta ronda final tendrán lugar ante el Tamaraceite en casa, en el Municipal de La Línea y para acabar -como sucediera con el Betis Deportivo- llegará a Córdoba el Cádiz B. Será el fin de semana del 9 de mayo cuando el Córdoba dispute su último partido oficial de la temporada 20-21.

