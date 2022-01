El Pabellón Municipal de Fernán Núñez se llamará oficialmente “Miguel Ángel Roldán” desde el domingo

El próximo domingo 16 de enero al Pabellón Municipal de Fernán Núñez se le pondrá oficialmente el nombre de Miguel Ángel Roldán. Roldán es un triatleta natural de esa localidad que hasta 2018 practicaba su deporte con normalidad y llevaba una vida como otro profesor padre de familia cualquiera apasionado por la actividad física. Sin embargo, en mayo de ese año 2018 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel que, por desgracia, todavía no tiene cura.

Desde ese momento ha puesto todo su empeño en seguir disfrutando de la práctica deportiva a otro ritmo y también en recaudar fondos para luchar contra su enfermedad a través de la Asociación Saca la Lengua a la ELA.

En contacto con COPE, Roldán reconoce que este nombramiento “me honra como miembro de la Asociación, pero también quiero reseñar que mi amor por el deporte haya hecho por este nombramiento”. La Asociación que impulsó ha ido creciendo y él con ella: “En estos años hemos ido creciendo a nivel de Asociación así como a nivel personal. Mi vida pues siempre ha girado en torno al deporte y los retos y qué mejor reto que vivir de la manera que lo estamos haciendo. Con pandemia, con ELA, pero siempre con una actitud positiva ante la vida”.

El deportista, galardonado con una Bandera de Andalucía el año pasado, recuerda que cada afectado por ELA necesita unos 40.000 euros anuales para tratamiento y material: “Por suerte yo tengo mi pensión de profesor y mi familia que me apoya y me asiste. Pero también tengo muchos compañeros que o bien quedaron en el paro o tienen una pensión muy baja y por esa gente intentamos trabajar para conseguir ayuda y soporte material y apostar siempre por la investigación. Se van llevando a cabo más pesquisas para encontrar un medicamento que cure esta enfermedad”.

Pensando en lo que va a experimentar el domingo, “no puede sentir otra cosa que orgullo, gratitud y una deuda infinita a toda esa gente que votaron por esa iniciativa, sino que además me muestran mensajes de apoyo y agradecimiento porque según ellos me esfuerzo por enseñarles un camino que muchas veces se pierde. Esos valores de no cejar en el empeño ante la adversidad. Ayer mismo hablaba con mi hijo y le explicaba lo que va a pasar el domingo y el me decía: “Papá, tú eres un buen deportista y yo quiero acompañarte el domingo, porque yo también soy deportista”. Él tiene siete años y por suerte ya va conociendo la realidad. Y digo suerte porque conocer la enfermedad nos hace ser útiles para luchar contra ella. A todos ellos: Gracias por apoyarnos”

A medio plazo, Miguel Ángel Roldán tiene retos: “Muchos y variados. Ahora estamos con la presentación de un cómic que hicimos. Y por supuesto los retos deportivos están ahí: Mulhanc-ela, que vamos a subir al Mulhacén, Ironman contra la ELA, vamos también -si el Covid lo permite- a ir al Himalaya en octubre… Ahí seguimos. Sigo andando, haciendo mi ejercicio diario… Si la enfermedad y las circunstancias lo permiten, igual te hablo desde el campamento base del Everest”. Que así sea.