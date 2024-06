Opinión: Prometo estarte agradecido

Gracias. Gracias por hacernos soñar. Gracias por mantenernos despiertos. Gracias por el acero y el pincel. Gracias por el hacha y el bisturí. Gracias por el fútbol y por las patadas. Gracias por la sangre y el sudor no escatimados. Gracias por los aciertos y gracias por los errores corregidos.

Gracias por la paciencia y por la constancia.



Gracias por no rendiros. Gracias por Castellón y por Málaga. Gracias por la prudencia y la templanza. Gracias por no decir la palabra prohibida cuando no tocaba. Gracias por las afonías y por los gallos. Gracias por las lágrimas que nos vais a hacer derramar. Gracias por las ya derramadas.



Gracias por ser buenos amigos. Gracias por entender a vuestros compañeros heridos. Gracias por celebrar y por vivir como un equipo. Gracias por dar ejemplo. Gracias por dejarnos por tontos.

Gracias por demostraros y demostrarnos que sois muy buenos en lo vuestro.



Gracias por aquellos que no os pueden dar las gracias. Gracias por su memoria y su recuerdo. Gracias por las preguntas del vecino que no os conocía hasta hace un mes. Gracias por las caras. Gracias por las sonrisas. Gracias por la inquietud de nuestros hijos. Gracias por dejar que Marina cantara cuatro de vuestros goles.

Gracias por liberarnos de los barrotes de nuestra camiseta. Gracias por convertir su blanco en pureza y su verde en esperanza. Gracias por el orgullo. Gracias por recuperarnos. Gracias por el futuro que nos habéis hecho volver a imaginar. Gracias por las vallas de las Tendillas.



Gracias por el camino. Gracias por Ponferrada. Gracias por Barcelona. Gracias por habernos obligado a volver a viajar para reencontrarnos. Gracias por acercarles el play-off a quienes ven siempre demasiado lejos El Arcángel.



Gracias por los minutos que nos queden de temporada. Gracias por todos los ya jugados. Gracias por esta última semana. Gracias por cómo sonará el himno el último domingo. Gracias por los recuerdos ya acumulados.

Gracias por la fe que nos habéis obligado a teneros. La vuestra y la nuestra. La de todos. Os vamos a ver volver. Muchas gracias. Y suerte.