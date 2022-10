Opinión: Los 50 partidos de Germán (y el primero de cada fin de semana)

Germán Crespo dirigió el oasado domingo su quincuagésimo partido al Córdoba. No hay cumpleaños felices para los entrenadores de fútbol. Alcanzar cincuenta tardes seguidas dirigiendo un equipo no te capacita más para un cargo a los ojos de quien te paga el sueldo. Sucede aquí y en cualquier parte del planeta del balón. Es más, Trappatoni comparaba a los entrenadores con el pescado porque pasado un tiempo empiezan a oler.

Porque la gente se cansa. De todo. En un mundo en el que la inmediatez prima, hasta ser feliz demasiado tiempo agota. Vencer siempre es un acto de rebeldía aquí. Hacerlo alcanzando la excelencia futbolística con demasiada frecuencia es, además, un insulto para los recelosos.

El Córdoba ha ganado cinco de los siete partidos que ha disputado hasta la fecha. De hecho, apenas ha estado por debajo en el marcador en dos de los 360 minutos que ha sudado la camiseta. Es probable que si el auxiliar de Sánchez Sánchez no hubiera levantado el banderín en el partido ante el Sanse tampoco hubiera perdido ese encuentro. Pero eso es una ucronía y nadie come de hipótesis salvo los investigadores de las Universidades que avalan los artículos de clickbait. La Primera Federación únicamente se parece a la Segunda en el apellido y, en el caso del Córdoba, en que no cambia las exigencias de quien asciende a ella.

No hay profesión más difícil en el fútbol que la de entrenador, porque siempre están bajo sospecha. Hasta Guardiola prefiere redirigir los éxitos por los que pudiera sacar pecho hacia los jugadores consciente de que el boomerang de la fortuna siempre puede regresar con más fuerza para golpear donde más duele. Solo ante el éxito y solo ante el fracaso. E indiferente, por si las moscas.

Un técnico -Germán también, claro- no permanece para siempre en el mismo banquillo, pero su recuerdo sí. Por la silla eléctrica de El Arcángel han pasado personas y personajes con ilustre pasado en el mundo del fútbol a los que cuando uno ve en un cromo ya casi ni asocia al Córdoba. Los cincuenta partidos que ya ha dirigido el granadino le han colocado en ese recoveco de nuestra memoria en el que los cuarentones almacenamos a Escalante, Ortuondo y Jémez y nuestros mayores a Juncosa o Eizaguirre. Y no por un ascenso, que también, sino por la sensación de humilde plenitud que siempre tendremos al regresar a la 21-22.

Pero no olvidemos. Germán Crespo volverá a dirigir su primer partido el sábado en El Arcángel. Después de dos en los que no se ha brillado como antaño -concretamente: dos mitades- y tampoco se ha ganado cualquier pase hacia atrás a destiempo; una adversidad o un resbalón pueden hacer que un público entregado hasta antes de ayer se vuelva hostil. Cruyff pensaba que la gente quiere un entrenador en el banquillo para tener un punto de vista si las cosas van mal. Opinar es parte del juego y, afortunadamente porque de eso vivimos quienes contamos fútbol, todos llevamos un gran entrenador dentro cubierto con muchas capas de frustraciones vitales acumuladas.

Recuerdo a Crespo viendo un Salerm-Pozoblanco en el Polinario en una silla de plástico sin saber si iba a seguir o no al frente del club cuando se discutía eso tras el descenso a Segunda Federación. En una entrevista en COPE me contó, recordando sus comienzos: “Son muchísimos años paseándome por campos de barro y he estado en clubs muy humildes. De llegar a fin de mes y que te diga el presidente que no te va a poder pagar. Cuando vives todo eso, le das la máxima importancia a que te llegue una oportunidad como la que nos llegó este año. En mi caso lo difícil ha sido llegar, pero algunas veces es más difícil mantenerse y yo voy a intentar mantener esta ilusión durante muchos años y si puede ser en categoría profesional mucho mejor”. Hasta que llegue ese momento estoy convencido de que el granadino va a seguir ocultándole las alineaciones hasta a su mujer, haciendo que en los grupos de whattsapp la gente yerre pronósticos y -confío- haciendo durante mucho más tiempo felices a los aficionados del Córdoba.