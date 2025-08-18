Opinión: Hambre y recuerdo

Dice Rodrigo Cortés que la realidad es la ficción vivida. Llevamos semanas, desde que se acabó la resaca de la 24-25 y comenzó el mono de la 25-26, especulando. Haciendo buenos o malos los fichajes del Córdoba por anticipado en función de gustos o manías. Creyendo o dudando según nos levantásemos con un pie o con el otro. Soñando o teniendo pesadillas a partes iguales en función del correligionario con quien nos cruzásemos.

Eso es una pretemporada. El lugar común más común de los lugares comunes. El limbo donde se cruzan los caminos entre pasado, presente y futuro. Una esfera tan importante para técnicos y jugadores como, por lo general, inaguantable para periodistas y aficionados.

Hoy termina lo malo para que empiece no sabemos qué. Porque lo mejor de seguir o querer a un club como el Córdoba es que nunca sabes el puerto al que te va a llevar. El depósito de la ilusión está a tope. El del orgullo, tras saber que más de diecisiete mil cordobeses han apostado tiempo y dinero por el proyecto, también.

Únicamente otro entrenador en la historia del Córdoba, Pepe Juncosa, fue capaz de comenzar tres temporadas en el banquillo como lo va a hacer hoy Iván Ania. Su figura es, más allá de cualquier otro nombre, la que más consenso genera entre los aficionados. Que mantenga su talante y discurso inalterado a pesar de las teóricas mayores exigencias es la primera gran noticia de la temporada.

Si alguien me pregunta por el futuro le diré como el sabio aquel: que el asunto vaya dando pasos y ya tendré una estimación de lo que nos va a deparar. Eso sí, sobre el papel el trabajo de la dirección deportiva no se puede ocultar que ha sido eficaz y diligente -más que nunca en tiempos recientes- e Iván Ania va a tener en El Molinón para el primer duelo a 24 jugadores inscritos a su disposición (bueno, con dos lesionados). Es bueno recordar eso porque los árboles del presente no deben tapar los bosques del pasado. Y el mero hecho de disfrutar de una categoría como esta Segunda división ya debe sabernos a gloria atendiendo a que hace unos años estábamos vendiendo revistas en el estadio para ayudar a que los jugadores del Córdoba pudieran cobrar algo. De hecho, se ha pasado de no poder pagar un viaje en autocar a fletar un vuelo chárter. Que todos disfrutemos de lo que tenemos… sin olvidar el hambre que siempre debe dejar el final de una pretemporada.