Opinión: El enfermo imaginario

Argan, el pobre enfermo imaginario inventado por Moliere, se dedicaba a quedarse en la cama quejándose de sus males y buscando en matasanos y sus pócimas la cura de una enfermedad que nadie conoce. Tal es su obsesión que pretende casar a su hija con un médico para asegurarse la salud.

Cuando al Córdoba nada parecía pasarle, empezó a sentirse malito. Tanto si lo estaba como si no, fue muy mal diagnosticado. El 28 de octubre se anunció la renovación de Germán Crespo y toda la parcela deportiva por tres años. En plena euforia, Javier González Calvo -CEO de la entidad- expresó que no se iban a conformar con estar en Segunda. Como en un cuento de la lechera en el que todos portamos el cántaro -repito: todos- nos pusimos el cronómetro en cuenta atrás hacia el ascenso sin darnos cuenta en que el tiempo va hacia adelante. Y nos atropelló.

Lo de la Copa, el 12 de noviembre, fue el primer aviso. Se minimizó. El equipo no compitió en Cáceres ante un rival de inferior categoría y fue goleado. El cambio de esquema provocó un naufragio, pero hubo quien insinuó que la razón de tal descalabro fue la coincidencia de la siguiente ronda con el inicio de las vacaciones invernales prometidas a la plantilla. Nadie lo confirmará en público, así que no hay pruebas que pueda vincular una cosa con la otra. Una mala tarde. Se dijo. Lo dijimos, de hecho, mientras nos narcotizábamos con el prozac de los triunfos.

Luego llegó la renovación de Carracedo. Dos temporadas más. Al catalán, que acababa de llegar, se le daba confianza después de apenas trece partidos, pero la dirección deportiva no conseguía cerrar el compromiso con Carlos Puga, al que ya se le veía desde el club -no a él, a su entorno- como el rebelde sin causa. Luego se vio que Puga sí tenía causa. Justo cuando se descubrió que el año que viene jugará para el Cádiz cobrando ocho veces lo que cobra aquí (que, todo hay que decirlo, es un salario ridículo para un jugador profesional). Desde noviembre no recuerdo prácticamente ninguna jugada valiosa de Carracedo, quien ha marcado un gol desde su renovación y ha puesto dos asistencias. Puga, por su parte, sufre una subjetiva pubalgia -dolencia que suelen padecer quienes fichan por otros equipos- que le ha dejado sin minutos en las dos últimas jornadas.

Pero entonces no nos poníamos el termómetro. Un gol de Diarra al Pontevedra sirvió de detonante de una celebración anticipada que desde otras latitudes fue cuestionada. Todos nos regocijábamos. Días de vino y rosas. Bienvenidos al estado de felicidad ¿Cuándo renovaré el abono? Que los pongan ya a la venta. Denme cuatro. ¿Algún equipo ha conseguido llegar de cuarta a primera del tirón?

Pero no estábamos preparados. Estábamos enfermos. Nos creíamos enfermos sin darnos cuenta.

El siempre inquietante mercadeo invernal de medias verdades regaló un panorama desconcertante. Siete componentes de la plantilla que tiranizaba el grupo pedían salir. Sólo a uno no se le permitió. Qué raro. Querrán más dinero. Sí. Querrán más oportunidades. También. Querrán más años de contrato. Sin duda. Puertas abiertas. Otros vendrán que malos los harán.

El nerviosismo por los tejemanejes de su cargo y dos derrotas seguidas -Alcorcón y Mérida- provocaron que Juanito perdiera los papeles por twitter y Germán Crespo lo hiciera en sala de prensa. Tras perder ante la Balona uno habló de un estudio antropológico (estoy convencido que su tiro no iba contra la afición, por cierto) y el otro dejó caer que Adrián Fuentes no estaba a lo que tenía que estar (siete días después Fuentes debió ser titular en San Sebastián de los Reyes por la sanción a Simo).

No sé si ellos dos sabían entonces ya que el Córdoba estaba enfermo. Pero lo que le dieron le sentó fatal.

Desde que Germán Crespo y Juanito -a quien por cierto le honra no borrar ese tuit- dieran su versión de las cosas tras el 0-1 de la Balona, el Córdoba únicamente ha sido capaz de ganar un partido de los doce que ha jugado. Al término de esa jornada -la decimonovena- el Córdoba era segundo a tres puntos del Alcorcón. Actualmente es noveno a dieciocho puntos del Alcorcón y a ocho puntos del quinto.

En todas estas interminables semanas de desconexión competitiva hemos asistido a un proceso de descomposición que era evidente para todos menos para quienes podían tomar medidas. Bien por fe, por orgullo o por pasta la necesaria destitución de Germán Crespo se fue demorando hasta que ya apenas se convirtió en un acto desesperado o cara a la galería. O ambas cosas. Los jugadores por los que se peleó en el mercado de invierno, casi todos segundas o terceras opciones, han aportado un gol y cuatro chascos y medio (el medio es Alberto Jiménez). Canario, por el que se peleó hasta hacerle un contrato por año y medio a pesar de su edad (33 años) no parece que tenga crédito para seguir el año que viene. Kike Márquez, que ahora debía sentirse más cómodo por la salida del poco cariñoso Germán, se ha convertido en el enemigo público número uno. Incluso el capitán Javi Flores es atizado sin piedad cuando da la cara porque no es capaz de afirmar con rotundidad si lo que está pasando tiene alguna explicación o hay algo oscuro detrás.

Este enfermo imaginario ya ha devorado sin misericordia hasta el ánimo de Manuel Mosquera. Un tipo con rostro amable y al que la inoperancia rayana con lo sancionable de los suyos en La Línea terminó por hacerle empezar su comparecencia con un alargado resoplido. Esa comparecencia ha sido, hasta la fecha, la más humana de las que se han vivido en una rueda de prensa de toda la temporada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora que ya no hay remedio se buscan a marchas forzadas explicaciones. Se darán desde todas las esferas del club (No en COPE, por desgracia). Y es muy probable que no satisfagan a la mayoría. Porque no habrá una única verdad de lo sucedido durante esta infame temporada, la peor que yo recuerde haber vivido aquí. Porque nadie querrá creer que teníamos al enfermo imaginario delante… y que realmente lo estaba.

Acabo con un spoiler. Argan, el enfermo imaginario de Moliere, acaba haciéndose médico. Es justo lo que necesita nuestro club, que está enfermo de sí mismo. Eso sí, Argan dice en la obra: “Sólo de pensarlo me pongo enfermo”. Normal.