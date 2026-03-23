Opinión: 40 metros. 633 kilómetros.

El campo municipal de El Plantío mide 105 metros de largo. Al acabar el 4-0 del Burgos al Córdoba unos cuantos jugadores del equipo perdedor -que lo hacía por sexta vez consecutiva- se dirigieron, timoratos y confundidos, hacia la esquina donde se encontraban los cerca de sesenta aficionados que habían completado los 633 kilómetros que, según google maps, separan ambas ciudades. Y que, claro, tendrían que recorrer de vuelta tras dejar su localidad. Cuando les restarían unos 40 metros, distancia que se puede calcular fácilmente si atendemos a las dimensiones del terreno de juego, para llegar a verles frente a frente decidieron pararse, dar cuatro aplausos desganados en su dirección y retirarse hacia los vestuarios. 40 metros. 80 si se suma el recorrido de vuelta. 633 kilómetros. 1266 si se suma el recorrido de vuelta.

El fútbol de grada -el real- tiene unos códigos universales de los que, sin necesidad de escribirlos, aprenderlos o recitarlos, participan aficionados de todas las latitudes. Por eso ese gesto fue casi más reprochado por los propios seguidores locales que, a pesar de estar celebrando la goleada, cambiaron durante unos instantes su euforia por indignación empática por la afición rival. Como te ves como aficionado, me verás. Como te veo, ya me he visto en alguna grada lejana. Pero, según luego plasmaron por redes sociales los fieles del Burgos, muchos nunca habían asistido a un desplante semejante en El Plantío a un grupo de seguidores que habían asistido -repito: con cinco derrotas seguidas ya en su zurrón- a un espectáculo tan siniestro de los suyos.

En ese sector de unas sesenta personas -repito: PERSONAS- vestidas de blanco y verde no había ultras. Eran dignos embajadores del club que se sufragan con su sudor ese puesto consular e itinerante y que no dan problemas allá donde van (al revés). Eran pensionistas, familias, niños, estudiantes… Eran caras felices antes del partido dispuestas a aportar un grano de arena para revertir sin miedo una situación extraña, desconcertante y fea. Eran un enamorado con un ramo de flores tratando de reconciliarse con su novia. El mayor riesgo que habría podido sufrir cualquier futbolista del Córdoba que se acercara a pedirles disculpas tras el ‘partido’ era haber sido preguntado. Tal vez ahora duelan más las preguntas que los insultos. Tal vez las lágrimas, que las hubo en esa grada, irriten más que la hiel. Quiero creerlo, aunque no me lo creo.

Habrá quien diga que todo esto es secundario atendiendo a la situación actual del equipo. Que nadie obligó a los sesenta a cruzarse media España y que, en consecuencia, nada obliga a los jugadores a acercarse a ellos a pedirles disculpas.

Pero no lo creo. Que ningún capitán del equipo ni ningún técnico obligara a TODOS los futbolistas que perpetraron lo que se vivió en el estadio de El Plantío a acercarse a escuchar lo que les tuvieran que preguntar evidencia lo que le falta a este Córdoba para parecer un equipo de verdad. Líderes que, llegado el momento, tomen el timón en la dirección correcta. Voces autorizadas y que gobiernen en campo y vestuario sin altanería ni dramas. Sin estridencias.

Tal vez el mayor horror de este tramo de temporada no esté en los resultados ni en las sensaciones sino, otra vez, en el recuerdo de tiempos no tan lejanos en los que la desunión interna y el distanciamiento con la grada (y la realidad) dejaban tantas preguntas sin respuesta como espacios a la siempre inexacta interpretación de lo que estaba pasando.

La sensación de temporada amortizada -que es la que los jugadores del Córdoba mostraron en El Plantío durante el partido y tras él- es muy peligrosa cuando todavía no han logrado ni el objetivo mínimo. No hay ni debe haber comodidad en la zona media. No es zona de confort. Porque comprar una permanencia en marzo, en estas circunstancias, es hacerlo con un talón sin fondos. Y obviar a quienes pueden hacer que un ambiente sea más o menos amable en El Arcángel, hipotecarse todavía más.