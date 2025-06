Las notas al final del curso cordobesista 24-25

Las notas, al final, se suele decir. Iván Ania fue muy autocrítico tras el choque ante el Albacete del domingo con el que se cerró el curso 24-25 para el Córdoba, pero el técnico también dejó claro que la campaña había sido muy buena. Por mera subjetividad, cada cual podrá tener una valoración de los distintos componentes del club de sus amores basada en sus impresiones en estos largos meses de competición. Aquí va la nuestra

PLANTILLA: NOTABLE

Rendimiento extraordinario el de una grupo con muchísimos debutantes en el fútbol profesional. Eso sí, partiendo de que la implicación y la voluntad no faltó en ninguno de los hasta treinta jugadores que vistieron la blanquiverde, hubo algunos peloteros que rindieron mucho mejor que otros.

El sobresaliente se lo llevan Carlos Marín (clave en casi toda la temporada y jugador que más minutos y más pases ha dado actuando a veces más de central que de portero), Isma Ruiz (cuando no ha estado el equipo lo ha notado. Insustituible como estabilizador entre ataque y defensa), Carracedo (el tercer máximo driblador del mundo y autor de 11 asistencias), Albarrán (que a su capacidad de lucha y sacrificio a pierna cambiada se le ha sumado este año una eficacia ofensiva sorprendente) y Jacobo (autor de goles decisivos y capaz de suplir en un momento decisivo a Adilson).

En notable se quedan jugadores como Sala (cuyo crecimiento en el fútbol profesional y muestras de calidad le van a llevar a Primera por la vía rápida), Rubén Alves (central que generaba dudas por su paso por el Tenerife, pero que se ha ganado el respeto de compañeros y afición), Carlos Isaac (formó parte de la mejor línea defensiva del equipo desplazando a Albarrán a la izquierda), Xavi Sintes (se ganó con tesón su titularidad ante las dudas defensivas al principio de la temporada y cumplió con creces), Casas (diez goles en su estreno en el fútbol profesional y la sensación de que su divorcio con la grada tras conocerse su futura marcha frenó su progresión en la segunda vuelta), Pedro Ortiz (jugador con una zurda exquisita que ha dejado pinceladas de élite y cuatro goles desde la mediapunta) y Adilson (nadie sabe qué hubiera pasado si el portugués no se hubiera lesionado en su mejor momento y en el de su equipo).

Bien alto se merecen, aunque por causas bien distintas Obolskii (amado por la grada y generoso en esfuerzo para el equipo sin estar exento de técnica. No puede tener más nota por su falta de tino cara a gol. Apenas metió tres), Adri Vázquez (que apenas ha tenido dos encuentros para demostrar su capacidad y ha dado un nivel altísimo en el lateral) y Theo Zidane (aunque ha dado ratos en los que ha rayado a un nivel de élite, su rendimiento ha sido un tanto guadianesco en otros momentos).

Un suficiente se merece Ramón Vila. El portero suplente tuvo que guardar la portería las dos veces que Marín no pudo estar y cumplió como pudo aunque se notó que debe mejorar con los pies para un método tan exigente como el de Ania.

Y se quedaron por debajo de esa nota en cuanto a rendimiento que no a voluntad jugadores como Genaro (aunque tal vez hubiera podido ser un gran central como demostró ante el Albacete), Corbo (sus carencias se notaron en Éibar, a pesar de que en choques anteriores cumplió con creces), Magunazelaia (el futbolista más educado que se recuerde no tuvo fortuna y nunca encontró su sitio en el campo, tal vez porque su ubicación natural sea de mediapunta por la izquierda), Yoldi (empezó con mucha fuerza en las primeras jornadas y se fue desinflando conforme pasaron los meses a pesar de que Ania le dio muchas oportunidades), Calderón (que fue quien tal vez más notara de los debutantes el salto de categoría a la hora de defender y sufrió mucho tapando su costado) , Jude Soonsup-Bell (únicamente dejó algo en el partido de Copa en Olot. Nunca se acomodó al club y se le notó muy lejos de estar listo para poder jugar en Segunda) y Marvel (sus muchas facultades físicas no se complementan con una mentalidad más competitiva que le permita actuar tanto de lateral como de central sin que se note).

Sin calificar quedan quienes dejaron la entidad a mitad de temporada -Lapeña, Martínez y Kuki Zalazar- y también Del Moral (lástima de lesiones porque con su concurso el Córdoba hubiera sido mucho más fuerte en la recta final) y Mati Barboza, Álex López y Ntji, que apenas han pasado de jugar en dos encuentros.

TÉCNICO: SOBRESALIENTE

Si el Córdoba ha epatado en su regreso al fútbol profesional ha sido, sobre todo, gracias al trabajo de su cuerpo técnico liderado por Iván Ania. Su manera de entender el juego, arriesgada sobre todo para una entidad con un límite salarial tan bajo, le ha dado sus frutos merced a su constancia y, a veces, cabezonería bien entendida. Su fidelidad al único punta y al fútbol ofensivo y de toque en el que el centro del campo es fundamental ha hecho del Córdoba un equipo fiable: ganó a todos los de abajo (salvo un empate en Elda) y por eso la salvación llegó antes de tiempo. La lesión de Adilson hizo que su once base resultara un tanto asimétrico con un extremo más profundo por la derecha y un interior con gran golpeo por la izquierda. Ha lidiado toda la temporada con el hándicap de la endeblez en ambas áreas y ha sido capaz de ir corrigiendo conceptos, a pesar de lo cual el Córdoba ha acabado siendo el tercer equipo más goleado de la categoría. En su haber, además, haber revalorizado futbolistas que el club va a poder traspasar a corto o medio plazo. Su trabajo ha suscitado el interés de clubs más poderosos económicamente, pero ha renovado su compromiso con el Córdoba una campaña más.

DIRECCIÓN DEPORTIVA Y CEO: NOTABLE

Notable, pero notable alto al trabajo de Antonio Fernández Monterrubio, Juanito y Raúl Cámara en la confección de la plantilla. A pesar de la escasa inversión de los mecenas y de contar con un tope salarial bajísimo y la plantilla -según transfermarkt- más barata de Segunda su apuesta por la juventud y el hambre de gloria salió muy bien. No se pudo fichar a un tercer delantero ni en verano ni en invierno (se quedó a punto la incorporación de Mourad), pero han convertido entre todos al Córdoba en un club al que apetece venir, como se vio con las incorporaciones de Magunazelaia, Pedro Ortiz y Rubén Alves en enero. Una plantilla que (nos) parecía a muchos corta de efectivos y sin demasiada experiencia y brillo se ha convertido en una de las sensaciones de la categoría. Además, han sido capaces de renovar a piezas fundamentales en la plantilla como Carlos Marín, Isma Ruiz y Carracedo y ya han atado para la 25-26 a jugadores que pueden ser muy importantes como Adri Fuentes, Dalisson y Sergi Guardiola. Que la temporada se haya zanjado pronto les debe permitir margen y confianza para llevar a cabo su trabajo mejor todavía.

AFICIÓN: NOTABLE

Una media cercana a los 16.000 espectadores en El Arcángel resulta espectacular en nuestros tiempos y resultaría irreal hace dos décadas. El cordobesismo está muy metido en el proyecto y se nota en cada partido. Pocos reproches, dentro de lo que cabe, incluso en los momentos más críticos y reconocimiento al esfuerzo de la plantilla por lograr la permanencia. Además, cada acto organizado por el club ha sido respaldado masivamente por los seguidores que ya cuentan, por fin, con una Federación de Peñas que puede también velar por los intereses de los que acuden a la grada. No le ha faltado acompañamiento a los de Ania en ningún destino a los que ha debido viajar. En el debe, tal vez, generar más ruido tanto en casa como fuera (y que éste no se convierta en multas para el club, de paso).