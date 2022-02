“Se nota el césped artificial porque el juego es menos preciso, más brusco y el fútbol se vuelve más lento”

El Córdoba tendrá el domingo otra oportunidad de superar una de las escasas cotas que todavía le quedan por alcanzar esta temporada: Ganar sobre césped artificial. Los de Germán Crespo no pudieron vencer ni en los tres anteriores viajes a las Islas Canarias -Mensajero, Las Palmas Atlético y Tamaraceite- ni tampoco en Ceuta. En todos esos recintos, con césped artificial aunque en distintas condiciones, el equipo blanquiverde igualó.

Preguntamos a Javier Poveda, responsable del área de readaptación física del Córdoba C.F., si tanta diferencia hay entre jugar sobre césped natural y hacerlo sobre césped artificial: “Se nota. Es importante ver qué tipo de césped es, porque hoy en día hay unos césped artificiales que reúnen los requisitos de la FIFA y están muy cerca del césped natural. Si nos encontramos con un césped artificial que ya lleva tiempo puesto suele alterar muchísimo el juego tanto a nivel de rendimiento como de lesiones”.

En el césped artificial “el terreno es más duro y el balón bota más. El juego es menos preciso, más brusco y hay más contacto entre jugadores. El fútbol se vuelve más lento porque cuesta más dominar el balón y a nivel de rendimiento entendemos que afecta. Si además son equipos que quieren sacar la pelota jugada desde atrás, cuesta más para ellos que en el césped natural”.

Y en lo que se refiere al riesgo de contratiempos físicos: “Hace tiempo se sacaron bastantes estudios que decían que había más riesgo de lesión en césped artificial, pero hoy en día se ha equilibrado bastante porque tanto las superficies han mejorado como los jugadores están más preparados físicamente. Pero sí es verdad que hay un riesgo mayor de lesiones sobre todo a nivel articular más que muscular, porque hay más impacto y la articulación sufre más en ese sentido. Las pubalgias, que cada vez se veían menos, ahora estamos encontrando que muchos jugadores que juegan sobre césped artificial están volviendo a tenerlas. Es un ejemplo de una lesión que a nivel musculo-tendinoso y articular aumenta en césped artificial”.

Poveda es partidario de no alterar en exceso el plan de trabajo: “Se intenta no modificar mucho la rutina. Depende del entrenador. Algunos prefieren trabajar desde el principio de la semana sobre esa superficie distinta, pero yo prefiero que no. Al final, bastante se van a exponer durante noventa minutos sobre ese terreno como para que nosotros le aumentemos la carga. Son jugadores acostumbrados a un tipo de estímulo y si se lo modificamos aumenta el riesgo de lesión. El césped que hay es el que hay y eso no podemos modificarlo, pero si hay que hacer algún entrenamiento yo soy partidario de que sea más de tipo táctico y balón parado más que de alta carga”.

Otra singularidad de los partidos en las Canarias es el horario matutino, que obliga a cambiar ciertos hábitos como la alimentación, provocando copiosos desayunos de pasta y pollo en las concentraciones: “Se sigue haciendo muchas veces porque si juegas a una hora a la que no está acostumbrado tu cuerpo se intenta sobre todo reponer la energía de la mejor manera posible. Sabemos de la importancia de la alimentación y se lleva a cabo una buena ingesta de hidratos de carbono sea a la hora que sea. Si es a las doce, lo ideal es que cuatro horas antes se haga una comida con hidratos de carbono y proteínas. Un desayuno normal se puede quedar corto”.

Hace poco el club informó de que la operación de Samu Delgado, lesionado de larga duración, salió bien. Javi Poveda explica su estado de salud y ánimo: “Samu está bastante contento y con mucho ánimo. Ya por fin llegó el momento que todos esperábamos porque irremediablemente tenía que pasar por quirófano. Está manos a la obra. Lo tengo todas las mañanas en el gimnasio, la mayoría todavía desde sentado. Conforme vaya teniendo mejores sensaciones iremos trabajando con él para que recupere el nivel que tuvo antes de la lesión”

La buena temporada del equipo, en todo caso, provoca que los males parezcan menos: “Cuando un equipo está abajo tiene más lesiones que cuando esté arriba. Tocamos madera y solo tenemos la baja de José Alonso, al que todavía le queda un poco, pero ya está empezando a ver la luz al final del túnel”.