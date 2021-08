Munuera Montero subasta su pulsómetro, tarjeras, camisetas y escarapela a beneficio de Cáritas

El árbitro internacional jiennense adscrito al colegio de Córdoba José Luis Munuera Montero ha puesto en marcha un sorteo benéfico para Cáritas. Todo aquel que aporte al menos un euro podrá optar a un pulsómetro Polar v-800, tarjetas, camisetas y una escarapela de la FIFA. Todos esos objetos han sido donados a la entidad por el colegiado. Para participar en el sorteo, hay que realizar una donación, en el caso de Cáritas Diocesana de Jaén, a través del número de Bizum 00242 o en el número de cuenta ES46 0237 4863 2091 5043 0630, con el concepto Sorteo Árbitro. Para la Cáritas Diocesana de Córdoba el número de Bizum es el 33581.

Munuera Montero ha explicado en COPE que “la iniciativa surge porque tuve que cambiar de pulsómetro Polar v-800 y, antes de regalárselo a alguien, como tengo mucha vinculación con Cáritas, pensé hacer un sorteo sencillo y regalo de camino una camiseta y unas tarjetas y una escarapela de la FIFA. Es un sorteo solidario para que la gente participe desde un euro. Ya llevamos recaudados más de 300 euros en el primer día, estamos muy contentos. A ver si entre todos podemos llegar a la gente que más lo necesita”.

El árbitro ha explicado que los árbitros no varían mucho desde sus comienzos: “Casi siempre llevamos encima lo mismo desde que comienzas a pitar. La moneda para el sorteo, silbato, tarjetas, escudo de la Federación a la que representas y un reloj cronómetro”. Eso sí “ahora se han incorporado el spray para las barreras y los intercomunicadores. Cada vez llevamos más cosas”. ¿Y ha de tener la moneda alguna especificidad? “La moneda puede ser la que te guste. La que lleves utilizando desde hace muchos años. Cada árbitro tiene su talismán con las monedas”.

Munuera ya está en plena vorágine de partidos: “Esta semana tenemos partidos FIFA por Europa y también pitamos como sabes la Copa América. Estuvimos en Escocia, Suecia, Austria… Un comienzo muy intenso, pero trabajando y disfrutando muchísimo”. Una vida apasionante y dinámica que le encanta: “tengo la suerte de poder trabajar en lo que te gusta y poder viajar a una cantidad de países que si no fuese por el arbitraje no iría. Cuando comencé nunca podía imaginar viajar a tantos países y ahora que estoy de lleno metido estoy muy contento y disfrutando muchísimo de los viajes y de las ciudades. Y muy orgulloso de representar a mi tierra. A Jaén, a Córdoba y a Andalucía por toda España y Europa”.

Para un árbitro pasar desapercibido es lo más importante: “Cuando no hablan del árbitro siempre se siente satisfecho. Es señal de que has hecho un buen trabajo. Que no haya ruido, que no se hable de ti y te sientas orgulloso tanto tú como tu equipo de lo que has hecho. Los momentos duros durante la carrera arbitral siempre te marcan para mejorar. De lo bueno se aprende poco y de las dificultades es de donde más se aprende”.

Munuera, que fue el árbitro de aquel Barcelona-Las Palmas que no se jugó por los incidentes derivados del 1-O en Cataluña, apuesta por el retorno a la normalidad y que los campos vuelvan a rugir como antes: “esa primera vez que arbitras sin público. Lo ves todo extraño y tienes que volver a vivir. Ya estamos volviendo poquito a poco a la normalidad. Se nota en las ganas y en la ilusión. Al igual que los entrenadores y jugadores a los árbitros nos gustan los campos llenos hasta la bandera y siendo actores de este deporte nos encanta ver ambientes de fútbol”. Palabra de árbitro. De árbitro solidario.