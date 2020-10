Miguel Valenzuela, Director General del Córdoba: “Tenemos la plantilla que queríamos”

Nueva comparecencia múltiple vespertina en El Arcángel. Miguel Valenzuela y Juanito, Director General y Deportivo de la entidad respectivamente, aprovecharon las presentaciones de Alain Oyarzun y Alberto Salido para hacer un repaso general a la plantilla y a los fichajes para esta 20-21.

El primero en ser presentado fue el vasco Oyarzun, procedente del Numancia. Juanito explicó que su contrato “está suscrito con nosotros con la idea de subir a Segunda. Domina también el balón parado, y eso también hizo decantarnos por él. Es un fichaje que colma las expectativas que esperábamos".

El interior zurdo explicó que llega a un club “que, mínimo, es de Segunda División. El proyecto que me presentaron me ilusionó, y espero poder volver a Segunda cuanto antes. Por suerte mis problemas físicos han quedado en el olvido. El pasado año estuve prácticamente todo el año lesionado, no encontrábamos el motivo. En verano fui a Barcelona, y los doctores por fin dieron con la tecla”.

Sobre Alberto Salido, Juanito dijo que “llega con tan solo 20 años. El Atlético de Madrid se fijó en él siendo cadete. Su principal virtud es el gol. En todas sus etapas ha tenido ese olfato para poder hacer goles. Viene en calidad de cedido, sin opción a compra”.

El atacante expuso que le gusta “jugar arriba, cerca del área, aunque si el míster me necesita en otra posición estoy dispuesto a jugar en cualquier lugar del ataque. Me considero un jugador explosivo y rápido, son dos de mis mejores cualidades”. Como curiosidad, espetó que siempre se fijó “mucho en Rubén Castro. Cuando lo veía me gustaba mucho. La que tenía la metía, era un delantero muy listo y hábil, e intento asemejarme a él, salvando las distancias”.

Aprovechó su comparecencia Juanito para dar su versión de la polémica sobre el despido de Iván Robles: “La renovación que se le propone es para que el jugador se sienta con respaldo económico, no por una situación deportiva. Nos vemos ante una no-satisfacción del agente. El agente quería otro tipo de contrato. El club estaba siendo chantajeado. Al final nos dimos cuenta de que no era solo el representante, sino que el jugador pensaba igual”.

El director general Miguel Valenzuela dijo con orgullo que tienen “los jugadores que queríamos. En cada opción A teníamos 2-3 jugadores. Estábamos interesados en jugadores que tenían contrato con vigor. Hemos peleado hasta el último minuto por Diabaté, pero no ha sido posible. Le ofrecimos todas las posibilidades”

El utrerano considera que “hemos creado una plantilla muy competitiva y muy amplia. La presión es la propia presión que genera el fútbol. Es lo bonito de este deporte. Creo que lo vamos a manejar bien"

Afirmó igualmente el director general de la entidad blanquiverde sus muchas ganas de que la pelota comience a rodar en serio: “Han sido meses duros y difíciles. Se ha hecho un trabajo impresionante. Tenemos muchas ganas de que llegue el primer partido. Mi pasión es el fútbol. Estoy deseando ver a todos los equipos competir, y que arrastren la ilusión a la afición”.

