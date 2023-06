Miguel Gómez, Antonio Palacios y Jesús Coca ya no asesorarán más al Córdoba CF

Miguel Gómez, Antonio Palacios y Jesús Coca ya no asesorarán al Córdoba CF. En una nota conjunta han expuesto que se desligan de lo que han denominado “Consejo Asesor” del club por no poder seguir compaginándolo con otras actividades profesionales. Este ente -que nominalmente no consta en el Registro Mercantil- fue creado como apoyo institucional al Consejo de Administración del club para acercarlo a los diferentes órganos de la ciudad.

En el comunicado remitido a los medios de comunicación cordobeses los tres asesores explican que “sin perjuicio de los recientes cambios en la dirección, el Club apostaba por la continuidad del Consejo Asesor”, pero que “la reciente designación e inminente toma de posesión de Jesús Coca como concejal electo se une a las crecientes responsabilidades personales y profesionales de Miguel Gómez y Antonio Palacios”.

En consecuencia, esta situación les lleva a entender que “la colaboración no pueda seguir desarrollándose con los criterios de profesionalidad y eficiencia con que se venían realizando y que el Club, sin duda, merece” por lo que “sin perjuicio del compromiso de ayudar al Club desde el lugar que a cada uno corresponda” dejan su vinculación con la casa blanquiverde.

En la valoración de su trabajo, consideran que “se ha contribuido de forma determinante a la estabilidad de las relaciones a nivel institucional y social del club con la Ciudad de Córdoba”.