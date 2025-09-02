Miguel Ángel Salas: "Lo único que le pedía a Jan de niño era que disfrutara y que jugara siempre el balón sin despejarlo"

Miguel Ángel Salas, natural de Lloseta, es el padre del último fichaje del Córdoba, Jan Salas. Y, como Jan ahora, Miguel Ángel vivió del fútbol. Tras militar en el Atlético Baleares recaló en la UE Figueres y en la temporada 01-02 -y acompañado de su gran amigo Arnau Salas, quien jugara en el Córdoba- eliminó en cuartos de final (0-2, 0-0) al Córdoba que entrenaba Pepe Murcia. Fue uno de los mayores chascos de la historia reciente del cordobesismo. Por cierto, ese Córdoba había eliminado precisamente en octavos al RCD Mallorca de Samuel Etoó, club que ahora ha cedido a Jan.

Salas padre recuerda con cariño esa eliminatoria: "Todas las eliminatorias fueron durísimas. Me expulsaron en la ida en El Arcángel, pero ganamos 0-2 y luego fuimos capaces de mantener el 0-0 en casa". En las semifinales plantaron cara al Súper Depor que luego levantaría el título en el célebre Centenariazo.

23 años más tarde, Miguel Ángel se alegra mucho de que su hijo haya recalado en el Córdoba: "Se han dado muchas casualidades en esto, pero me parece un gran destino para Jan. Es un club ideal, de los importantes de Segunda y que tarde o temprano subirá a Primera y ojalá fuera este año".

Salas padre dice que Jan es un autodidáctica: "Ha aprendido él y es mucho más futbolista que yo. Lo único que siempre le dije cuando era benjamín y alevín era que tenía que jugar al balón, que despejara los mínimos balones posibles, porque los niños se lo tienen que pasar bien"

Jan está ahora con la sub-20: "Sabíamos que estaba en prelistas anteriores y todas las noticias buenas nos están llegando de golpe. Está a un gran nivel de fuerza y ha progresado muchísimo. Ha dado un tirón importante y por eso ha debutado en Primera"

carácter y personalidad

Y aparte de la calidad, la personalidad: "Tiene muchísimo carácter, pero lo que cuenta es lo que haces en el campo, al margen del carácter. A nivel técnico es muy bueno y todo esta personalidad le ayuda a ser mejor futbolista".

La propuesta de Iván Ania también ha ayudado a que Jan recalara en el Córdoba: "Es algo importantísimo. Apenas he visto al Córdoba por la tele, pero su propuesta ofensiva es clara y eso por cómo han enseñado a Jan le viene muy bien. Eso sí, se tendrá que ganar el sitio como todos y apretar fuerte para ayudar al Córdoba a conseguir sus objetivos. Pero la manera de jugar ha sido básica para firmar por este club".

Miguel Ángel Salas formó parte de un club que hizo la "puñeta" deportivamente al Córdoba, pero ahora no duda en vestirse virtualmente de blanquiverde: "Jan tiene contrato con el Mallorca, pero ahora mismo el único pensamiento una vez termine lo de la selección es el Córdoba, así que ojalá contribuya al ascenso". Sería una ironía curiosa que un Salas le diera la historia al Córdoba que otro Salas, en buena lid, le quitó.