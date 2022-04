El ascenso más largo de la historia

El Córdoba C.F. ha ascendido. Un ascenso es lo máximo a lo que un equipo que no está en Primera División puede aspirar. Lo mejor que nos puede pasar. La Hostia buena con la que comulgan los creyentes en el fútbol (de las otras hostias en Córdoba podemos escribir un compendio jugoso).

Creo que fue Juan Carlos Socorro, entrenador del icónico Panadería Pulido, el que confirmó en sala de prensa las palabras de un periodista extremeño que un día bautizó el ascenso del Córdoba como el más largo de la historia. No se nos va a olvidar la panadería de Vega de San Mateo ni tampoco la manera de ascender. Porque en la vida hay tres maneras de cumplir con un reto: Bien, regular y mal, que es no cumplir. Y este Córdoba ha podido -y querido- pintar de arcoíris el marrón en el que se metió el año pasado. Tal vez resulte petulante escribir que en Segunda Federación no se volverá a ver un fútbol como el que, a ratos, ha hecho el equipo de Germán Crespo. Pero ya lo he escrito y no pienso retirarlo. La manera de atacar los partidos, sobre todo en El Arcángel, ha hecho convivir a los aficionados con una normalidad extraña. Jamás en la historia, si acaso en 1955, un Córdoba ha dominado de una manera tan clara una competición. Y tal vez por eso, por esa manera de acostumbrar al cuerpo a una sensación venenosa y adictiva, hemos pretendido ver bajones en empates a domicilio y partidos flojos en victorias por “apenas” dos goles de diferencia. El jamón serrano y la mortadela de la que ha hablado el entrenador granadino en alguna ocasión.

Cuenta Xoan Tallón que no hay que aproximarse al resultado sino lentamente, como si antes hubiese muchos recados de tu madre por hacer. Esto ha sido como esperar un cumpleaños sin saber la fecha. El aficionado del modesto siempre tiene una herida que cicatrizar, una boca que callar y un hueco para el recuerdo. Y ese recuerdo, el trasunto de nuestra conciencia futbolera, nos ha regalado en esta fértil e intensa 21-22 mucho fósforo. Porque, al margen de la gesta que motiva este artículo, hemos vivido en El Arcángel la celebración de un título a la medida de nuestra coyuntura y también un duelo en Copa por encima de nuestras posibilidades y en el que, sin embargo, llevamos al acongoje a un rival de Champions. Focos nacionales y asistencias de fútbol profesional ante rivales que llegaban sin portero suplente porque no podían permitírselo.

Por lo expuesto: Hay motivos para celebrar. Y no hay, pues, nada de qué avergonzarse por ser lo que somos y sentir lo que sentimos. No debe haber ningún reparo en mostrar que queremos al Córdoba y que nos alegramos de que haya mejorado su condición. No hay nadie con el suficiente realengo en nuestra ciudad como para cohibir un festejo que parte de las entrañas. El Córdoba, como representativo, es un patrimonio inmaterial de todos los que lo pretendan -en lo emocional- suyo y el fútbol, que es la vida trasladada a un campo, enseña que todo lo que no celebres un lunes lo puedes echar de menos un martes. “Carpe diem quam minumum credula postero”, que escribió Horacio.

Jupp Heynckes decía que la gloria “no te sirve para todos los días porque también hay otros días”. Lo máximo hoy será lo mínimo en unos meses. Y la impronta de barro que marcará indeleblemente a la generación que visitó campos anexos y municipales hasta este año ignotos debe ser un visado de paciencia. Lo que se está construyendo desde la dirección deportiva no puede derribarlo un viento de infortunio en Primera Federación, esa estación de paso en la que -a pesar de acabar de llegar- todos creemos que el Córdoba tampoco debe estar. Por eso, en la camiseta de la celebración blanquiverde rezaba, con acierto, que tocaba festejar “El primer paso”.

Disfruten. Vivan. Celebren. “Me muero, Córdoba, por ti”, decía la pancarta que lucieron los aficionados cordobesistas presentes en Mérida. Hoy toco la pequeña muerte que los franceses dicen que es el orgasmo. El Córdoba, su Córdoba, ha dado un paso en firme. El tiempo desteñirá de blanco y negro este entierro de la sardina que hemos vivido con desesperante esperanza durante meses.

Durante la retransmisión de hace dos sábados un aficionado -David Cruz- me confesó que lloró cuando se produjo el ascenso a Primera porque le faltaron dos años para celebrarlo con su padre. Abracen esa bufanda y esa camiseta que hoy lucen porque su valor, cuando los años le devuelvan el brillo que necesitan, será el de todo el sufrimiento acumulado. Y así nunca sabrán lo mucho que echarán de menos todo lo que no puedan celebrar hoy.