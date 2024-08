Martínez: “Debemos mejorar la efectividad, evitar pérdidas de balón y defender bien nuestra área”

José Antonio Martínez es uno de los cinco capitanes del Córdoba para la 24-25. A pesar de llegar en el pasado mercado invernal y de apenas haber disputado 9 partidos oficiales de blanquiverde, su experiencia le hace una de las voces autorizadas del vestuario. Además, el onubense -como Jacobo González- no para de sonreír: “No sólo nosotros -matiza-. La mayoría tienen esa característica. Las energías siempre son importantes en todos los grupos. El optimismo es la única manera de afrontar los retos con más opciones de lograrlos”.

Sobre su recién concedida capitanía, dice sentirse “afortunado y responsabilizado. También feliz de que los compañeros confíen en mí a la hora de aportar experiencia y apoyo. Aunque no lleve mucho tiempo aquí y no haya tenido demasiada participación en el campo, siempre he ayudado en lo que he podido”.

Martínez parece contar con el beneplácito de Ania, quien siempre que le ha visto en condiciones le ha hecho un hueco en el once: “Intento trabajar al máximo y estar siempre disponible y al cien por cien. Cuando estoy así él puede sentirse así para ponerme. La competencia que he tenido desde que he llegado ha sido grande y de mucho nivel. Siento la confianza, aunque a veces no juegue. Esté o no en el verde, siempre intento ayudar”.

En el choque contra el Mirandés, el zaguero pidió el cambio, pero él descarta cualquier problema en el apartado físico, a diferencia de lo vivido en la 23-24: “Me encuentro bien. La pretemporada fue muy bien. Tengo disponibilidad plena y es verdad que el año pasado tuve muchos problemas con el tema físico y mi meta era trabajar eso porque me estaba costando incluso anímicamente. He estado enfocado en prepararme físicamente. No estábamos exigidos en defensa y para buscar frescura pedí el cambio. No he necesitado nada extra para recuperarme”.









Detalla Martínez sobre las dificultades para la zaga en esta vuelta al fútbol profesional que “Segunda es de las ligas más competitivas del mundo porque hay menos desequilibrios y los equipos saben a lo que juegan. Tenemos unas características de equipo ofensivo que expone a la defensa a situaciones de más riesgo que en un bloque bajo, pero ahí va a estar la partida de ajedrez. A los defensas se nos va a demandar lo que se quiere hacer. Estamos trabajando durísimo en ello. En este último partido te meten un gol y con el resultado negativo se ve desde otra perspectiva. Perdimos y esa exigencia nos tiene que servir para crecer”.

Además, los agarrones ahora se penalizarán más por la presencia del videoarbitraje: “Yo ya había jugado con VAR y lo que me sorprendió fue la Primera Federación, que parecía una selva y los jugadores tendrían su manera de jugar en fútbol profesional. No estamos prestando especial atención en eso, porque el agarrón es el último recurso en el fútbol. Estamos más trabajando en qué podemos ganarle la partida al delantero más que en eso. El control emocional sí que lo tenemos que trabajar en eso del VAR. Mentalmente puede afectar que te anulen un gol. Esperemos que no se den muchas situaciones de esas”.

Martínez sabe que seguirá en el club tras el 30 de agosto. No sucede lo mismo con algún que otro compañero de vestuario: “Como los últimos movimientos de mercado se hacen en los últimos días se da mucho y es una tranquilidad estar metido en un grupo de trabajo y tener un camino que seguir. Por desgracia he vivido esa incertidumbre y es malísima. Antonio Casas está bien. Yo estoy bastante aislado, pero lo veo muy tranquilo. Es un tío consciente y profesional que sabe qué es lo mejor para él. Lo veo bastante bien”.

En lo que se refiere a refuerzos, reconoce que “toda ayuda es buena, pero claramente en una liga tan larga cualquier ayuda es buena. Los resultados condicionan mucho las opiniones, porque esto es rendimiento inmediato. Somos un equipo que por ser recién ascendido, quizás tenemos que tener un margen en ese proceso para darnos cuenta dónde estamos para darnos cuenta del contexto y quizás entonces sea tarde para decir que nos haría falta esto o lo otro... Las plantillas se terminan de confeccionar a final de mercado. Que sea lo mejor para el Córdoba”.

¿Cuál es la receta para llegar a la victoria? “Debemos mejorar la efectividad porque generamos más de lo que hacemos. Y lo hablamos. La exigencia es más alta y debemos conceder lo menos posible y aprovechar más las ocasiones. En esta categoría los partidos se deciden en las dos o tres ocasiones claras que se tengan”.

De lo que nadie duda ni en el vestuario ni en la afición es de la valía del técnico: “Ania nos ha traído aquí. Tiene mucha ambición e ilusión y eso se transmite. Si ves un partido, como jugador, pensando en lo que puedas dar de ti es muy ilusionante para el jugador. A mí me gusta por las experiencias que he tenido antes. Lo mismo tendremos que hacer un mix, pero el equipo está muy contento con él”.

El respaldo de una afición fiel es fundamental para el objetivo “en esta categoría que tu casa sea un fortín es clave y la afición fue determinante y este año más que nunca fuera del fútbol profesional. No tengo duda de que la afición nos va a apoyar”. En ese sentido, hubo críticas por parte de los desplazados a Miranda sobre la frialdad de los jugadores: “No era la intención del equipo que se sintieran así. Lo que hablamos dentro del campo es saludar siempre a la afición... pero sobre todo dar alegrías desde el resultado. Aquí somos así”.

Del objetivo de la temporada, Martínez prefiere ir a lo inmediato: “De base tiene que ser ganar el lunes... y todo el mundo es consciente de que vamos a trabajar mucho para sacar esto”. Eso sí, deja claro volviendo a sonreír que “la alegría no falte porque es la que lo alimenta todo”