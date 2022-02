Martes de reconocimientos a los medallistas olímpicos cordobeses

Este martes se ha conocido que la Junta de Andalucía otorgará el próximo 28 de febrero a Fátima Gálvez la medalla de oro de Andalucía por su labor en el Deporte. La tiradora baenense logró este verano en Tokio la medalla de oro junto a Alberto Fernández en la final de la prueba de foso olímpico en equipos mixtos. Gálvez ha expuesto en COPE que “en la vida hubiera imaginado recibir este tipo de reconocimiento, pero algo he hecho bien con la medalla de Oro en los Juegos. Siempre he intentado llevar por bandera tanto a mi pueblo, Baena, como a mi comunidad, Andalucía. Es un orgullo que la Junta reconozca mi trabajo y cómo hago por que un deporte poco conocido sea conocido por mis éxitos. No tengo palabras”.

En Vista Alegre lucirán los nombres de lo medallistas cordobeses

También este martes se ha conocido que en el descanso del España-Ucrania del miércoles en Vista Alegre se llevará a cabo un acto de homenaje a Felipe Reyes, que tendrá una placa en el Palacio de Deportes como los otros medallistas olímpicos nacidos en Córdoba: Rafa Berges, Lourdes Mohedano y Rafa Lozano. Es una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba que han presentado hoy el concejal Manuel Torrejimeno y el presidente de la asociación Antonio Raya.

“Es un reconocimiento público al talento deportivo y a los valores de superación y esfuerzo que representan para la sociedad, al igual que un reconocimiento de su ciudad por la labor de embajadores, llevando el nombre de la ciudad a lo más alto de sus competiciones”, expresó Torrejimeno.

La trayectoria de Felipe Reyes con la selección resulta impactante: Diez medallas en su palmarés (un oro mundial, tres oros europeos, dos platas olímpicas y dos platas europeas, un bronce olímpico y otro europeo), siendo el tercer jugador con más partidos internacionales disputados, con 236 participaciones en encuentros oficiales, solo por detrás de Juan Carlos Navarro (253) y Epi (239).