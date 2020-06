Mario Ruiz: “Tenemos que recuperar sensaciones y actuar como equipo”

El media punta del Ciudad de Lucena,Mario Ruiz ha sido uno de los jugadores más destacados de la categoría y aspira a rematar su temporada con un ascenso a Segunda B. El cordobés ha sido uno de los fijos en las alineaciones de Dimas Carrasco. Tras salir de la cantera del Córdoba, Ruiz militó en Espeleño, Pozoblanco, Torredonjimeno, de nuevo Espeleño y Atlético Porcuna antes de recalar en el Ciudad de Lucena.

Reconoce el futbolista que “cuando paró todo creo que tanto el equipo como como yo estábamos en un gran momento, por lo que tampoco nos vino muy bien que la competición se interrumpiese, pero hay que intentar recuperar sensaciones para para poder rematar la faena”.

La clave de esa semifinal ante el Xerez puede ser la adaptación: “No sabemos si podremos jugar amistosos por lo que el equipo que se adapte primero al campo, a la temperatura y al ritmo de competición, tendrá mucho ganado. Son noventa minutos en los que se va a decidir todo y los pequeños detalles marcarán la diferencia. El que esté más concentrado y actúe como equipo se llevara el gato al agua”.

Sorpresa por el positivo en Covid-19

La Federación no ha tenido en cuenta que muchos jugadores de Tercera trabajan al margen del fútbol a la hora de establecer las normas para este play-off. Explica Ruiz que organizar este torneo exprés “es una decisión complicada. Muchos jugadores y muchos grupos. La mayoría, en nuestro grupo, no trabaja. Contentar a todos es complicado. Se debería tener en cuenta estos asuntos, porque no es una categoría del todo profesional, pero ya la decisión está tomada”.

La semana pasada saltó la noticia de un posible positivo en las filas del Ciudad de Lucena. Al final todo quedó en un susto. Fue más “una sorpresa” que otra cosa, porque “el compañero afectado tampoco tenía ni ha tenido síntomas como para dudar de eso. Ha sido más la sorpresa. El club desde el primer minuto no nos ha puesto en contacto con él y él volvió a su domicilio. No le hemos visto y está guardando la cuarentena. El club ha actuado perfectamente en este asunto”.

