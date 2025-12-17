Manuela Díaz, la estrella del bádminton que libra su batalla más dura: recaudar 31.200 euros para volver a vivir sin dolor

Hablar de bádminton en Córdoba es hacerlo de Manuela Díaz. La deportista de Arjonilla, afincada en la capital, ha sido una figura clave en este deporte, llegando a ser la número 1 del ranking nacional absoluto durante dos años y miembro de la selección española absoluta. Ahora se enfrenta a su partido más complicado: una lucha contra el dolor crónico que la ha apartado de la competición y de una vida normal.

Desde hace cuatro años, Díaz sufre dolores de espalda que se han ido agravando hasta una situación insostenible. El diagnóstico revela dos discopatías con estenosis de canal y compromiso de raíces nerviosas. "No estoy llevando una vida normal, estoy adaptando totalmente mi vida para vivir con dolor", ha explicado la jugadora, que ha llegado a su límite y ve la cirugía como única salida.

El bádminton, en el origen de la lesión

La propia Manuela Díaz ha relatado cómo un traumatólogo le comunicó en 2020 la gravedad de su hernia. "Esta degeneración que tienes está directamente relacionada con el deporte que haces", le dijo el especialista, aludiendo a la naturaleza explosiva y de alto impacto del bádminton. Aunque a ella le cuesta culpar al deporte que le ha dado todo, sí reconoce que el problema puede estar en la exigencia de la alta competición: "el mundo de la competición o del alto rendimiento tiene sus contras contra la salud y yo, al final, las he sufrido".

Una campaña para recuperar su vida

La solución a sus problemas es una compleja operación que supone una fijación lumbar y la sustitución de un disco degenerado, con un coste total de 31.200 euros. Para poder afrontar este gasto, Díaz ha iniciado una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe. Su objetivo es recaudar los fondos necesarios para "abrir la puerta del quirófano" y dejar atrás el dolor.

La respuesta a su llamada ha sido abrumadora. La campaña ya ha recaudado 10.000 euros, que se suman a otros 11.000 que ella ya había conseguido, por lo que le faltan 11.000 euros para alcanzar su meta. "Estoy superemocionada, no me puedo creer toda la gente que está apoyándome", ha confesado. El apoyo ha llegado incluso desde Alemania y con gestos tan significativos como una donación anónima de 1.200 euros o el respaldo de la propia Federación Española de Bádminton, que ha calificado como "un bonito reconocimiento".

Cualquier persona puede colaborar a través del enlace en GoFundMe, pero también compartiendo su historia para darle mayor alcance. Pese a todo, Díaz ha querido romper una lanza en favor de su deporte, invitando a todo el mundo a jugar en clubes como el Club Bádminton Sierra Morena. "El bádminton es superdivertido, muy bueno para la salud", ha concluido, desvinculando la práctica general del deporte de los sacrificios que impone el más alto nivel competitivo.