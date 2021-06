Manoli Baena, la incombustible jugadora de Adeval, que contribuyó a conquistar la Copa Federación…con 54 años

La historia la publicaron los compañeros de revistaelremate.com . El Adeval femenino había conquistado la Copa federación cordobesa tras vencer al Peñarroya. Y en las filas del equipo vencedor había una jugadora con 37 años de fichas a sus espaldas.Manoli Baena Romero tiene 54 años -ya va camino de los 55- y sigue con el mismo brío que cuando militaba en el Cajasur Deportivo. Ninguna de sus compañeras de vestuario había siquiera nacido cuando Manoli empezó a pelotear en serio.

Manoli, cuya trayectoria ha sido reconocida incluso por la Asociación de Periodistas Deportivos cordobeses, atiende a COPE justo después de haber terminado su jornada laboral en el supermercado en el que trabaja como carnicera. Es humana: “claro que me canso, pero me gusta tanto que no me aburro”. La motivación es la clave para poder seguir compitiendo como una cría: “Mientras pueda ayudar a mi equipo en lo que sea, en cuatro, cinco o seis minutos… buenos son. Además, en los entrenamientos haces grupo, así que muy bien”.

No es consciente, o no quiere serlo, Manoli de que alguna de sus jugadoras podría ser incluso su hija: “Puede ser que sí, porque las mayores que hay en la plantilla tienen 30 o 32. De ahí para abajo”.

Habrá quien se pregunte por el secreto de la eterna juventud del que puede presumir “La Turbo” (tal era y es su apodo): “Me llaman todavía La Turbo. Tampoco te lo sé explicar. Voy a mis entrenamientos. No falto a ninguno. En verano no lo dejo para que la forma física se mantenga”. Ni la pandemia pudo con su constancia y su sacrificio: “Trabajo en un supermercado de carnicera y el ritmo de trabajo y vida normal lo he mantenido. Además, desde que se empezó a poder hacer deporte ando, hago senderismo y esas cosas para mantener el físico”.

Manoli Baena es un referente. Una de esas personas que se convierte en noticia por conseguir lo que muchos aspiran: seguir haciendo lo que hacían desde jóvenes. Y también es una fuente inmejorable para conocer la evolución del fútbol sala femenino en Córdoba y en España: “Ha cambiado mucho. Antes jugar al fútbol para una niña era raro. Yo tuve suerte porque desde pequeña jugaba al fútbol y nunca tuve problema”.

Es Manoli, la más veterana de Adeval y del fútbol sala. “Y no siempre soy la capitana”, aclara con guasa “La Turbo”.

