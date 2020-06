El mal trago de Sergi Valls

El Ciudad de Lucena ha perdido a uno de sus puntales para el play-off de ascenso a Segunda B. El zaguero Sergi Valls sufrió el viernes una fractura del tercio distal del peroné de su pierna derecha y estará en el dique seco entre seis y ocho semanas. Valls ha sido uno de los futbolistas más empleados durante la temporada -19 encuentros- por el técnico del conjunto lucentino, Dimas Carrasco.

Valls ha explicado este lunes en COPE Córdoba que “en un ejercicio de la línea defensiva al lanzarme al suelo para sacar un balón el pie de apoyo se me quedó clavado y se dobló. Ahí ya escuché el sonido y noté que algo se me había roto”.

�� PARTE MÉDICO | Sergi Valls sufrió el pasado viernes una fractura del tercio distal del peroné de su pierna derecha. pic.twitter.com/MIwpPgffUF — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) June 14, 2020

El catalán reconoce su pesar después de “mucho tiempo entrenando en solitario por la cuarentena para preparar un play-off que no sabíamos si se iba a celebrar o no”. No obstante, toca “afrontarlo de la manera más positiva posible y trabajar para volver cuanto antes”. Cree el zaguero que aunque Dimas Carrasco confiaba plenamente en su labor “seguro que habrá otros compañeros que hagan mi trabajo igual”.

Una mala noticia como esta puede servir de acicate para sus compañeros: “Cuando informé al equipo por el whatsapp de mi lesión les dije que con una alegría de un ascenso a Segunda B se me olvidaría parte del mal trago que me he llevado. Ojalá puedan conseguirlo”.

El catalán todavía no sabe lo que hará durante estas semanas en las que no podrá entrenar con sus compañeros, pero su intención -dependiendo de la evolución de su lesión- es “estar en Marbella apoyando al equipo en el play-off”.

