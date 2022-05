Luismi Redondo: “Son decisiones que hay que respetar, pero no me lo esperaba”

El nombre de Luismi Redondo ha sido el más llamativo de los que el Córdoba CF ha incluido en la lista de descartes con contrato en vigor. El placentino reconoció en COPE que “la noticia me ha llegado de sorpresa y no me la esperaba. Son decisiones que hay que respetarlas y a seguir”.

Adelantó la cuenta Canal Blanquiverde que el futbolista firmó en su contrato con el club una cláusula que facilita su salida en caso de que así lo pretenda la entidad, así que ahora “estamos negociando con el Córdoba y en cuanto la negociación termine ya empezaré a buscar una alternativa”.

El propio Director Deportivo cordobesista, Juanito, reconoció que Luismi rindió bien esta campaña, así que el jugador valora “la temporada como muy buena, porque hemos logrado muchas cosas y cada uno ha aportado su grano de arena. Con nueve goles y seis asistencias me voy muy contento”. Quiso tener palabras el joven futbolista para la que has sido su afición, que “es de diez. Quiero darle las gracias por todos los mensajes de apoyo y por estar siempre ahí en los malos y buenos momentos. Este año se lo merecían, así que gracias a ellos por apoyarnos en el Reino y fuera de casa también”.

Ahora el objetivo de Redondo y su representante es un hueco en un equipo de Primera RFEF: “Es lo que intento buscar, porque un jugador lo que pretende es jugar y al club que me ofrezca las mejores cosas iré allí”.