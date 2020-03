Los e-Sports, una buena alternativa para las horas de confinamiento

Los eSports están viviendo un auge espectacular en los últimos años. Tanto que el Comité Olímpico Internacional ha dicho de ellos que “la competición dentro de los eSports puede ser considerada una 'actividad deportiva', los jugadores se preparan y entrenan con una intensidad que puede compararse a la de los atletas de los deportes tradicionales”. El confinamiento forzoso hace que muchos estén aprovechando las horas muertas para evadirse de la realidad a través de sus videoconsolas. Sin ir más lejos, ayer ocho jugadores del Córdoba CF y Córdoba Patrimonio de la Humanidad se dieron cita delante de su Play Station 4 para disputar la primera fase del I Torneo Cordobesista de e-Sports que organiza BePro. La gran final fue disputada por el medio centro José Antonio González y por el joven portero Víctor Areales, que se impuso por 2-0 en el replay.

Jorge Romera, el capitán del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de e-sports, suelta los mandos de su Play para atender durante un rato a COPE:

-Es vuestro momento, ¿no? ¿Estáis notando que la gente se está enganchando a vuestro deporte en este momento de reclusión?

- Sí. Ambas preguntas tienen esa respuesta. El síntoma más evidente es la ralentización de internet en algunos servidores y las numerosas ideas de competición que están surgiendo como consecuencia de la declaración del estado de alarma y la obligatoriedad de quedarse en casa

- ¿Los jugadores de fútbol son unos viciosos de los e-Sports, verdad?

-No es una pregunta que me correspondería responder a mí, pero obviamente en las noticias que van surgiendo día a día se va viendo que cada vez hay más jugadores de fútbol o baloncesto se van uniendo a este mundo. Dani Alves, por ejemplo, Stephen Curry -que ha aportado 37 millones a su equipo-, Kevin Durant (ha aportado 38). Se va notando la llegada de esos profesionales del deporte, desde luego.

- ¿Qué se necesita para ser un buen jugador de e-Sport?

- Como en cualquier deporte se necesita dedicación, tiempo, esfuerzo... En definitiva, lo que se pide para un jugador profesional en el mundo real.

- ¿Cómo va el Córdoba Patrimonio de e-sport? ¿Veis un futuro profesional a este deporte?

-Empezando por la segunda pregunta, el futuro profesional de este deporte es solo cuestión de tiempo. El modo profesional está implementado en determinadas competiciones como por ejemplo el League of Legends (donde tenemos un equipo que empezara a competir próximamente). La competición llegó alcanzar premios en metálico de un total de 4.145.000 dólares en el año 2019. Con respecto a la primera pregunta, el Córdoba Patrimonio eSports se crea con la idea fundamental de poner el nombre de esta ciudad y de este equipo en un lugar destacado en los deportes electrónicos potenciando la marca Córdoba lo máximo que nos sea posible. Evidentemente necesitamos el apoyo en forma de patrocinio o colaboraciones de todas aquellas empresas o personas decididas a apostar por este modelo competitivo no tradicional. Quiero recalcar que con o sin esa ayuda no regatearemos en esfuerzos para alcanzar nuestras metas. Por último, aprovecho la ocasión que se me da para informar de que, en este tiempo en que nos vemos obligados la población en general a recluirse en casa, vamos a desarrollar y a emitir en nuestro canal de retransmisión partidas y partidos de nuestros distintos equipos de League of Legends, SimRacing, FiFA y contenido de otros juegos electrónicos como Fortnite por ejemplo, a la vez que estamos organizando un torneo en el modo FIFA 11vs11 con destacados equipos de esta forma de competición.

