Linares – Córdoba, el partido entre los rivales más cercanos del grupo

Por la A-4 se pueden salvar los 119 kilómetros que separan Córdoba de Linares. Una distancia que no existe sentimentalmente entre muchos profesionales y aficionados al fútbol de ambas ciudades.

Las aficiones de Córdoba y Linares se tienen mutua estima. Como todo en el cariño, no se conoce exactamente cuándo surgió el amor, pero sí se puede fechar la última vez que pudo romperse con el roce. El último encuentro oficial entre un Córdoba y un Linares en Linarejos -el actual Linares es Linares Deportivo y el de entonces era C.D. Linares- data del 3 de septiembre de 2006. Ese día los locales se llevaron el gato al agua (3-2) merced a los tantos de Sierra, Romerito y Postigo (Javi Moreno y Guzmán marcaron para los blanquiverdes). La vuelta, el último choque oficial registrado entre ambas entidades, terminó con un 3-3 en El Arcángel en enero de 2007.

Mucho ha llovido desde entonces. El Córdoba ha llegado a hollar la Primera y el Linares ha penado por Tercera demasiadas temporadas. Pero la fraternidad entre ambos conjuntos no se ha quebrado, dejándose patente en múltiples ocasiones en las que seguidores de uno y otro equipo se han acercado al campo donde jugaba su equipo amigo para apoyarle contra un tercero.

Desde el club linarense han querido resaltar esa buena relación con un cartel en el que se expresa que “Es imposible distanciarse de un hermano”. Los responsables del departamento de comunicación, Juan Alberto Fernández y Ginés Ruz explicaron que “la idea de la campaña reside en que desde hace muchos años se creó una hermandad entre ambas aficiones de cuando íbamos al Arcángel y metíamos quinientas o mil personas y eso se ha ido manteniendo” porque “para los hermanos nunca hay distancias y es un gesto de agradecimiento a los aficionados del Córdoba que siempre han estado con nosotros a pesar de las penurias que hemos vivido”.

Institucionalmente también hay vínculos entre ambas entidades. El Director Deportivo del club linarense y constructor de este proyecto que tiene sus miras finales más allá de la Segunda B, Miguel Linares, guarda “un buen recuerdo de su paso por el Córdoba”, a pesar de la salida fue algo irregular.

Y hay hasta dos hermanos de sangre nacidos en Almodóvar y separados por el partido de hoy. Hugo Díaz es uno de los seis jugadores de la provincia de Córdoba o con pasado cordobesista que hoy militan en el Linares. Pepe Díaz es uno de los delanteros más carismáticos que han vestido la blanquiverde. Y es del Córdoba y por eso dice sobre lo que desea para hoy que “es complicado, porque se contraponen los objetivos del Córdoba con los de mi hermano. Si el Córdoba me va a dar sofocones este año y su derrota sirve para que el Linares se mantenga… bienvenido sea. Lo que sea, bienvenido será”. Hugo, sincero, adelanta que celebrara si marca esta tarde porque nada le debe a su rival: “El que ha tenido la suerte de triunfar y de deberle algo al Córdoba en caso de enfrentarse a él es mi hermano. Contra el Córdoba B he jugado, he marcado y lo he celebrado. Yo le guardo respeto a los equipos en los que he estado, pero el Córdoba…”

Gabino Carmona, coach colaborador de COPE Córdoba, también tendrá hoy algo distinto en el cuerpo: “siempre que hay un Linares-Córdoba mi corazón está un poco partido. Soy linarense de nacimiento y cordobés de adopción”. Además, explicó que “Linarejos es uno de esos campos vetustos que tienen esa fuerza telúrica del fútbol de siempre de olor a césped y puro. Manolo Jiménez dijo una vez de Linarejos que tenía la fuerza de los campos turcos y Carlos Orúe contaba que oía temblar los cimientos del campo”.

La pandemia ha arruinado un ambiente de rivalidad de las que se pueden llamar “sanas”. Las redes, que muchas veces son transmisoras de odio, servirán para acercar los buenos deseos que -independientemente de lo que suceda en el verde- se tributarán dos aficiones que se quieren y respetan de verdad. Hermanas.

También te puede interesar:

- Pepín: “Maradona fue el único que se ofreció a ayudarme cuando me robaron el coche. Era una gran persona”

- Las 12 veces que el Córdoba ilusionó a su afición con la Copa del Rey