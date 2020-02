El Kurtuba Sur, el club en el que todos caben y que quiere hacer un equipo federado de niños con TEA

Hugo tiene ocho años y juega de portero. Lleva un año y medio en el equipo benjamín del C.D. Kurtuba Sur. Su ídolo es Casillas. “No para muchas, pero sus compañeros le quieren igual”, dice el coordinador Juanjo Mora. Hugo tiene uno de esos problemillas de los que habla con conocimiento Juanjo. De hecho, su propio hijo fue el motor de esta escuela deportiva hace casi cinco años: “mi hijo no tiene autismo, pero tiene problemillas. Estuvo en otra escuela de fútbol y con cinco años fuimos a un partido, le puse sus botas y le vestimos y antes de ir al partido me dijo que no quería ir porque no jugaba. “No me sacan, papá”. Decidí comenzar la escuela y hacerla diferente. Aceptamos a todos los niños tengan el grado de autismo que tengan, el déficit de atención que tengan…”

Jesús es mayor que Hugo, tiene ya 12 años, y juega de delantero, tiene un canal de youtube -“ YisusL0L , suscribíos, por favor”- y ya ha marcado tres goles esta temporada: “al menos aquí dejan jugar a los niños. Es la mejor escuela de Córdoba”. Sufre Asperger.

¿Cómo se consigue que todos los niños, a pesar de la crueldad a la que se asocia a la infancia, protejan al distinto y le ayuden? Para Juanjo Mora es “fácil. A los niños cuando se les explica las cosas como se debe lo entienden perfectamente desde la categoría bebé (5 años) hasta infantil (12). Luego tienes que tener esa rutina diaria e insistir en que no podemos dejarles atrás y hacerles ver que por qué a los diferentes en lugar de darle la mano se le hunde más. Intentamos ayudarles. Es fácil con buena intención”.

Javier es prebenjamín e intenta parar el mayor número de balones a pesar de tener perdida su visión en un noventa por ciento. ONCE le ayuda. “Todos quieren jugar de porteros, es curioso”, dice Mora.

La vida de Juanjo no se puede entender como convencional. Se levanta a las tres de la mañana para trabajar descargando camiones y así está hasta la una del mediodía. Los lunes, miércoles y viernes, con el cuerpo molido por su dura jornada, encuentra fuerzas para coordinar los entrenamientos en la escuela del C.D. Kurtuba Sur. Además, martes, miércoles y viernes trabaja como segundo de Quero en el Atlético Espeleño Senior. Naturalmente, sábado y domingo tiene partidos de esos que él nunca pudo disputar, porque a Juanjo no le dejaron jugar al fútbol sus padres en edad formativa por un problema físico en sus piernas. Donde no ha llegado como jugador quiere hacer que otros lleguen y su reto es hacer un equipo federado íntegramente formado por niños autistas. Ya hay uno en Sevilla, explica, pero no será sencillo por la falta de ayudas públicas. No pide mucho: “estamos en un sitio de gente humilde. No pedimos dinero, sino horas de instalación, camisetas, material… No quiero que pase dinero por mis manos porque no quiero ganar dinero. Queremos que este fútbol en el que creemos crezca. Todos los torneos que hacemos son benéficos. Les enseñamos la necesidad del banco de alimentos, cómo lo pasan los niños hospitalizados… Si el fútbol mueve millones, ¿por qué no puede mover kilos de alimentos?”. Además, tiene claro que “en el momento en el que mi hijo me diga que no quiere jugar al fútbol esta escuela desaparecerá”.

Hay padres que ven en sus hijos futbolistas millones con patas. No en Kurtuba Sur: “He llevado equipos de nivel federativo y es un fallo de nuestra sociedad. No puedes ver a tu hijo como si fueses a vivir de él porque como tu hijo hay miles. Aquí padres hooligans no quiero. La culpa de ese tipo de ambiente las tenemos los clubs. Porque un niño sea muy bueno no se puede permitir todo de su padre”.

Además, hay cosas mucho más importantes que el dinero: “aquí no venimos a pasar el tiempo. Los padres valoran mucho el esfuerzo que hacemos. Si te esfuerzas en el fútbol te esfuerzas también en el trabajo. Les enseñamos educación, a saludar, a ser personas”.

El viernes los chavales del programa “PonTEAjugar” volverán a trabajar en El Carmen. Es lo más duro para Mora. Hay alguno que les ve y murmura. Cuando pasan los minutos y ve su progresión les cambia el semblante. En Kurtuba Sur caben todos. Hasta los que no creían en imposibles.