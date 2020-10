La Junta decide que apenas 800 espectadores puedan asistir el domingo al estadio de El Arcángel

La Junta de Andalucía no ha considerado el plan propuesto por el Córdoba C.F. para que pudieran acceder al estadio en su primer partido de la temporada todos los abonados. La entidad había apostado por un aforo máximo en el recinto de 6.700, pero desde el gobierno regional se han ceñido a la normativa publicada en junio pasado en la que apenas se permiten 800 espectadores en los espectáculos al aire libre.

Este miércoles la cúpula del club cordobesista junto con los capitanes -Javi Flores, De las Cuevas, Xavi Molina y Bernardo- y la dirección deportiva llevaron a cabo la tradicional ofrenda floral al Arcángel en la Iglesia del Juramento.

Tras el acto Javier González Calvo, presidente de la entidad, manifestó que la decisión “no ha sentado bien en el seno del club” porque “estábamos bastante ilusionados y teníamos todo preparado para el domingo incluso habían venido televisiones nacionales para conocer nuestro protocolo”. Además, “después de enterarte que hoy permiten 8.000 en Murcia me parece una injusticia que en Andalucía no dejen entrar personas. Habíamos previsto un protocolo para que pudieran entrar todos nuestros abonados con seguridad”. Incidió González Calvo en que “este país hay que activarlo y creo que si no decidimos dar un paso adelante este país seguirá parado. Es desilusionante, pero seguiremos trabajando. Aquellos 800 que entren el domingo que nos animen lo máximo posible. Podríamos recurrirlo ante un juzgado, pero no merece la pena”.

El mandatario cordobesista especificó que los elegidos para acceder al recinto el domingo para el choque ante el Lorca Deportiva se sortearán por sectores “porque esto facilita que no haya concentración y va a dar más seguridad. Abrir el estadio para 800 personas es muy costoso, pero es la mejor manera por si en los próximos partidos hubiera que hacer sorteo”.

