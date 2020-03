¿Se juega su puesto Agné ante el Cartagena?

El pasado domingo el Córdoba CF perdió por primera vez desde el 26 de enero -entonces cayó 1-0 en Murcia- y salió de los puestos de play-off de ascenso a falta de once jornadas para el final. El guarismo y la mala imagen ofrecida por los blanquiverdes parece que han llevado la intranquilidad al seno del Consejo de la entidad cordobesista atendiendo a las declaraciones en otra emisora local del sevillano Adrián Fernández, quien afirmó que “no estamos a la altura” y que ve “una falta de ambición y una pasividad tremendas que no se pueden permitir”. Es más, apuntó que “parece que da igual ganar, perder o empatar”. Una línea más moderada es la esgrimida por el consejero delegado Javier González Calvo, quien expuso ayer ante los micrófonos de PTV que “ni mucho menos, no se nos pasa ni por la cabeza (el despido de Agné). Solo hay que trabajar”. En el horizonte aparece un partido en El Arcángel -domingo 18:00 horas- ante el segundo clasificado el Cartagena que puede resultar un punto de inflexión en las aspiraciones del club de luchar por el primer puesto o por el play-off. Para ese encuentro Agné no podrá contar ni con Momo Djetei -estará mes y medio de baja por una rotura de su bíceps femoral- ni con Imanol García, quien viera frente al Algeciras su quinta tarjeta amarilla.

El Consejero Delegado, Javier González Calvo, expuso que "no se le pasa por la cabeza" despedir a Agné

Por otra parte, COPE conoció que la empresa italiana Macron será la marca deportiva que vestirá al Córdoba C.F. a partir de la 2020/2021. Macron ya trabaja en España con la Real Sociedad, el Levante o el Deportivo de La Coruña. El club no se encuentra satisfecho con las prestaciones ofrecidas por el actual suministrador, Adidas, que ni siquiera ha provisto de indumentaria a algunos equipos de las categorías inferiores. En nuestro Tiempo de Deportes debatimos con Fernando López (ABC), Rafa Cano (El Día de Córdoba) y Alberto Martínez sobre todos estos temas de actualidad cordobesista.

En fútbol sala el nuevo técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josán González, ha dirigido por primera vez este martes a sus nuevos jugadores. A las siete el entrenador pontanés será presentado en rueda de prensa en Vista Alegre. Ayer el técnico saliente, Maca, protagonizó una agria discusión con su ex jugador Keko en Twitter tras hacer pública una carta de despedida en la que reflexionaba: “es la ley del Deporte. Nunca fui ajeno a ello, y mis chicos lo sabían. Pueden ser cuestionables o no las razones que han llevado a la Junta Directiva del Club a tomar esa decisión, como también lo eran las que tomé yo en su momento, pero está claro que todo se hace buscando el beneficio del Club, del equipo y de una ciudad que anhela seguir en Primera”.

Siempre lo he tenido claro. No soy de hablar por RRSS pero no seas sinvergüenza y publiques cosas falsas. Tú decidiste salir, nadie te obligó. Tengo la conversación grabada. Y siempre se te respetó que es lo mas importante. — Maca. (@macafutsal) March 2, 2020

Y en baloncesto, el cordobés Antonio Conde será uno de los dos árbitros españoles en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Conde se suma a la expedición cordobesa en la que también figuran ya Fátima Gálvez y Alfonso Cabello. Hemos compartido su alegría con el colegiado, que se encuentra en Praga para dirigir un partido de Euroliga.