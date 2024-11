Josete y su novia

A Josete le gusta el Córdoba CF, Fernando Alonso y explicar cómo se siente por twitter bajo el nombre @DoCtOrJ_YouTube y un montaje del propio piloto asturiano vestido de blanquiverde sobre el fondo de una bandera de España. Desde hace meses, de vez en cuando, ha ido intercalando entre sus mensajes algunos sobre su estado de salud. Josete tiene cáncer y en esa red social ha compartido con sus seguidores sus buenos y malos ratos. Sus días de mierda y sus momentos de paz.

El jueves al mediodía Josete escribió un tuit que decía: “Pues me han dicho que no hay nada que hacer con mi tumor. Simplemente me toca disfrutar el poco tiempo que me quede en esta vida”.

Los mensajes más cortos suelen ser los más demoledores. Los que conocían de manera indirecta la historia de Josete se sumergieron de lleno en el terreno de la empatía y quienes ya le seguían trataban de interpretarlo como una broma sin gracia. No. Por desgracia, Josete no añadió ningún icono tranquilizador después.

Un aluvión de respuestas siguió de manera casi inmediata a esa declaración. La más íntima que puede hacer un ser humano. Entre la multitud de cuentas más o menos modestas que apoyaron a Josete estaba la del influencer DjMariio (4,9 millones de seguidores), quien se ponía a su disposición para lo que pudiera hacer.

Muchos instaron al Córdoba CF. Y el Córdoba, la tarde de ese jueves, buscó a Josete y le escribió: “Mucha suerte. Estamos a tu disposición”.

Un club de fútbol es un ente complejo. Cada partido requiere un esfuerzo colosal en muchos frentes y dos días pueden pasar como segundos en la agenda de sus trabajadores. Sin embargo, apenas 48 horas después de que el aficionado cordobesista Josete desnudara su alma en público el Córdoba CF le citó en El Arcángel para que pudiera saludar a quienes le pueden alegrar o amargar cualquier fin de semana con sus aciertos o errores. A sus ídolos que desde este sábado se han convertido, en puridad, en figuras de culto para Josete.

El encuentro entre el aficionado y primera plantilla lo plasmó la cuenta oficial por el mismo canal -twitter- con cuatro fotos ilustrativas y otro escueto mensaje para convertir en bumerán directo al corazón el que envió Josete: “El Arcángel siempre será tu casa, Josete; y el Córdoba CF, tu equipo”.

Con la misma inmediatez con la que la triste confesión de Josete se viralizó también lo hizo el gesto del Córdoba CF. Seguidores de equipos de toda España se deshicieron en halagos por el gesto de la entidad y el cariño y humanidad con la que habían abordado el reto.

El dinero y los títulos explican bastantes cosas en el fútbol, pero lo que el Córdoba le ha hecho este sábado a Josete le da sentido al rodar de la pelota. Escribió Juan Parra del Riego que la luna es la pelota de fútbol que está en el cielo para ese otro futbolista de colores que en las tardes es el sol.

“Feliz cumpleaños, mi amorcito” escribió Josete citando a la cuenta de twitter del Córdoba en el día del setenta cumpleaños de la entidad. Él tiene pegado debajo de su perfil “A tomar por culo, este tuit estará fijado hasta que consiga novia”. Me atrevo a corregirle. Josete tiene una madura muy atractiva con un chalet enorme en El Arenal que le corresponde el amor. Y que no le va a dejar nunca.

P.D. Mucho ánimo y fuerza.

P.D. 2: cc @alo_oficial