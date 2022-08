José Ruiz: “A los nuevos defensas les digo que cuando nos roban hay que correr mucho para atrás y muy rápido"

José Ruiz ha sido designado como uno de los capitanes del Córdoba CF para la 22-23. El valenciano cumplirá su segunda temporada en el club cordobesista, pero ya se ha ganado el cariño de sus compañeros: “Suena bien. Al final ser capitán de un club como el Córdoba es un orgullo y también motivante”. Explica el zaguero que él no se presentó voluntario –“salió de ellos”-, pero advierte que el trabajo de la capitanía no es únicamente cuestión de cuatro: “Cuando he sido capitán en otros sitios siempre lo he dicho: El brazalete es simbólico, aunque conlleve un poco más de responsabilidad, pero dentro del vestuario somos conscientes de que todos nos sentimos un poco capitanes”.

Ruiz será uno de los encargados de bajar la euforia cuando toque (y de subir el ánimo cuando se deba). En ese sentido, la plantilla tiene ya bastante tiros pegados: “La experiencia combinada con la juventud es importante. Dentro del vestuario somos conscientes de que la categoría es muy complicada con un nivel muy parejo y tenemos que competir y no hacernos castillos en el aire -no nosotros, sino la gente- de que esto va a ser como el año pasado”.

¿Cree el lateral diestro que se ha mejorado la plantilla? “El año pasado teníamos mucha calidad, pero a priori parece que se ha mejorado. Tenemos más alternativas, más cosas… y eso beneficia al equipo. La Liga nos dirá si la dirección deportiva ha acertado”.

Lo primero, en todo caso, siempre es “el grupo humano y a partir de ahí se construyen las cosas. La adaptación de los nuevos ha sido buena y creo que la integración está siendo buena. Creo que vamos por buen camino”.

Como componente de la retaguardia de un equipo con mentalidad ofensiva, Ruiz está aleccionando a los nuevos en el sufrimiento: “La filosofía del míster es tener balón y estar abierto siempre para tener posesión. Cuando nos roban hay que correr para atrás y juntarnos rápido. A los nuevos les digo eso: Que cuando perdamos el balón, hay que replegarse rápido y los que estén cerca que aprieten al poseedor del balón”.

??? Circulamos hasta que encontramos donde hacer daño ?? Pase al hueco de @JaviFlores86 ??para la incorporación de José Ruiz ?? Vaselina ?? balón al cielo ? y maravilla de gol ??????#pretemporadaCCF#XerezCCFpic.twitter.com/VJHAOOvPA6 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) August 14, 2022









Dos partidos seguidos en El Arcángel para comenzar el baile: “El calendario se ha puesto a favor. Tenemos el plus de tener dos partidos de inicio en casa. Empezar bien el año te va a llevar a conocer bien cómo está el equipo. Si consigues seis de seis, mejor que mejor. Pero será difícil”. Y será difícil por el rival, un Unionistas que acabó séptimo el año pasado: “Hemos visto ya algo de video. Jugamos en casa y somos un equipo de tener el balón e ir al ataque. Lo que nos va a llevar a sumar los tres puntos es competir y en esa línea estamos”.

Casi 12.000 abonados tiene el Córdoba en la tercera categoría: “Una barbaridad. Eso es una responsabilidad y al mismo tiempo motivante. Jugar cada semana o cada quince día con 12 mil personas te da ganas y te motiva”.

Ruiz no quiere especular sobre si habrá fiesta al final de temporada, porque “prefiero mirar el día a día. Hay muchos equipos con presupuestos altos y plantillas muy buenas, pero tenemos que centrarnos en el siguiente entrenamiento y el próximo partido. Hay que recordar que somos un recién ascendido. Somos el Córdoba, pero tenemos que ir con los pies en el suelo y competir en todos los partidos”.

Si tiene que hablar de candidatos al ascenso se queda “por nombre el Deportivo de la Coruña. Fuenlabrada y Alcorcón que acaban de descender. Alguno que se puedan meter por ahí como Castilla o Rayo Majadahonda. San Fernando también ha hecho buen equipo”. En todo caso, le da igual el grupo en el que cayera el Córdoba: “Me es indistinto el corte de categoría. Quería jugar en Primera Federación con el Córdoba”

Y en lo personal, José Ruiz tendrá una bonita batalla por la titularidad con Puga. Son dos laterales diferentes, por lo que podrán actuar atendiendo a la naturaleza del duelo… o bien incluso compartir alineación: “El míster lo va a tener complicado y eso es bueno para el equipo y para él. Todas las posiciones están dobladas y cualquier va a poder jugar. No me veo titular tampoco. Puga es muy ofensivo, puede jugar él o yo. El míster decidirá”.