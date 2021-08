José Ruiz y Ekaitz Jiménez, dos laterales para el Córdoba con dos historias muy diferentes

Los dos futbolistas llamados a ocupar ambos flancos de la defensa cordobesista -está por ver, porque la lucha por la titularidad no va a ser sencilla- comparten en este 21-22 un objetivo común aunque tienen historias deportivas bien distintas.

Forjado en la cantera del Valencia, José Ruiz (31 años) se estrenó en el fútbol senior a los 18 en el Penya Deportiva Santa Eulalia contra el Ibiza (donde jugaba Javi Moreno) de la mano de José Luis Elcacho. En su carrera, el lateral diestro ya ha militado en siete equipos diferentes y en varios de ellos tuvo que decir en su presentación lo mismo que dijo hace unas semanas en Córdoba: “El objetivo es ascender”. Nunca, por el contrario, lo ha logrado hasta la fecha. De hecho, cuando formó parte del Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza- que subió a Segunda B también quedó eliminado por el Mairena y los maños únicamente pudieron conquistar la plaza tras abonar 395.000 euros y suplir un hueco de un equipo que no pudo competir en esa categoría.

Tras salir del Aragón recaló en su comunidad autónoma (es de Picassent). Pasó por el Gandía y luego se quedó a punto de subir a Segunda con el Huracán en la 14-15. Eliminó a Logroñés y Guadalajara, pero cayó ante el Huesca en al final. Se fue al histórico Real Murcia y pudo disfrutar de otros dos play-off, pero tampoco de un ascenso (en la 15-16 les fastidió el Toledo a las primeras de cambio y en la 16-17 el Mestalla en la segunda ronda). Ruiz, que fue titular indiscutible en ambas campañas se marchó al Atlético Baleares para ver si cambiaba su suerte, pero vivió una temporada complicada en la que tuvo que luchar por no bajar a Tercera. De regreso a un Murcia ya con menos aspiraciones asumió galones de capitán a pesar de reconocer en una entrevista que es más bien callado. Las dos últimas campañas las ha pasado en un Lleida que no ha conseguido su objetivo de pelear por ascender. Por el contrario, los ilerdenses han caído al mismo pozo en el que se encuentra el Córdoba ahora.

Ekaitz Jiménez cumplió su sueño este verano

La carrera del teórico titular del carril izquierdo del Córdoba 21-22 se resume de manera más sencilla. Ekaitz Jiménez, “Eka” como dicen que le llaman los cercanos, tuvo que vaciar este verano su taquilla de Zubieta porque por edad -25 años- ya le tocaba salir del nido. La competencia en una de las mejores plantillas de la historia reciente de la Real Sociedad le tapa la progresión y el zaguero ha encontrado un hueco en la otra punta de España.

Jiménez, aunque no se fija en nadie en particular, confesó en una entrevista que siempre le ha gustado la manera de jugar de Jordi Alba o Bernat y cómo defiende Monreal. Ha tenido buenos maestros. Imanol Alguacil, según confesó “desde el primer día me demostró confianza hacia mí. Pero no regala nada, y si quieres que cuente contigo tienes que dar el 200%”. Su último técnico en el club txuri urdin ha sido Xavi Alonso, todo un campeón del Mundo que, según su testimonio “los primeros días impone mucho. Lo ha ganado todo, y los primeros entrenamientos con él, comentábamos entre nosotros: “éste estará pensando que somos malísimos””.

Ekaitz se ha curtido viendo a la Real en Anoeta con su aita celebrando los goles de Jankauskas o Nihat. Ahora le pillará lejos, pero -paradojas del destino- el vasco apenas ha necesitado un play-off para probar el dulce sabor de un ascenso. El Sanse -como es conocido el filial de la Real Sociedad B- recuperó una categoría que había perdido en 1962 el pasado 22 de mayo. Ekaitz jugó desde el minuto 54 de la final ante el Algeciras.

José Ruiz y Ekaitz Jiménez, dos laterales de largo recorrido con la misma intención. Y con hambre, porque de ganar -al margen de lo ya ganado- nunca se sacia un profesional del deporte.

