José Juan Romero está cerca de convertirse en técnico del Córdoba C.F para la próxima temporada. El entrenador que consiguiera salvar al Ceuta esta temporada maneja dos o tres opciones de equipos de la categoría, pero del equipo cordobesista le agrada especialmente. Su llegada podría venir acompañada de la del máximo goleador de la categoría, Rodri Ríos (20 tantos en 24 encuentros).

Romero nació en Gerena hace 48 años. Es el hermano mayor de Quique Romero, quien llegara a jugar 22 encuentros en Primera con el Recreativo de Huelva. Su primer éxito en los banquillos lo vivió con el conjunto de su localidad. El CD Gerena pasó, con él al frente, de la última categoría provincial a disputar un play off de ascenso a Segunda B.

El buen hacer de Romero suscitó la atención del Real Betis Balompié. En febrero de 2016 fue contratado para sustituir a un ex cordobesista como Juan Merino en el Betis B. Casi logra la permanencia sumando números de play-off en las últimas doce jornadas y, de hecho, siguió en el banquillo en Tercera conquistando recuperar la categoría en la 2016-17. Según explicó después en sus redes sociales, Romero motivó a sus jugadores antes del choque decisivo ante el Lorca a partir de un ritual muy curioso que llevó a cabo en el comedor de la concentración a partir de fuertes palmadas con sus jugadores: “Hay tres movimientos: silla, me siento, me arrimo (a la mesa)”, tras acercarse a la mesa, procedían a repetir las palmadas, ayudados de la superficie de la mesa, creando una auténtica atmósfera inspiradora.

En la 2017-18 dirige toda la temporada al Betis B en Segunda B, pero no logra conservar ese status. Tras no conseguir clasificar al filial para la disputa del play-off de ascenso en la 18-19 dejó la entidad de la que se siente, además, fiel aficionado. Francis, Junior, Loren o Aitor Ruibal son algunos de los jugadores que han estado a su mando en los cuatro años de trabajo en la cantera.

En 2019 firma por el que ha sido el club que más alegrías deportivas le ha dado: La Agrupación Deportiva Ceuta. Con los caballas logró un inverosímil ascenso a Segunda Federación en la 20-21 tras superar con un gol en el 95' al Ciudad de Lucena en semifinales con un gol de Ismael César y con otro de Misfut en el 89' al Xerez en la final.

Su racha exitosa continuó en 2021. Firmó con el CD Eldense y también logró un ascenso, esta vez a Primera Federación, aunque también con sufrimiento (en Sestao tras una prórroga). Tras la gesta no continuó en el cuadro levantino y se quedó sin equipo hasta que nuevamente la AD Ceuta requirió de sus servicios para una situación desesperada.

Cuando Romero asumió el control del banquillo norteafricano -20 de septiembre de 2022- no había sido capaz de sumar ningún punto y a lo largo de la temporada llegó a estar a catorce de la permanencia. Sin embargo, unos acertados fichajes en el mercado invernal y la sabia mano del técnico sevillano propiciaron una espectacular reacción en el segundo tramo de la competición, en el que los ceutíes fueron el mejor equipo.

Como curiosidad, en el Ceuta ha implementado junto con la nutricionista del equipo, Victoria Ríos, la costumbre de diseñar polo flash con los que premiar a sus futbolistas tras su esfuerzo en los encuentros. Ha sido una de las fórmulas de generar un ambiente de remontada que finalmente le puede catapultar a un banquillo de los que luche por ascender al fútbol profesional.