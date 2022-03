José Cruz: “Desde el miércoles pasado estuve durmiendo poco en el hospital y encima el sábado tuve lumbago"

José Cruz abandonó el miércoles previo al encuentro ante el Antequera el entrenamiento antes de tiempo. Saltaron las alarmas ante las muchas ausencias que ya tenía la plantilla en la retaguardia, pero el central cordobés hubiera firmado tener una lesión: “Sí, lo hubiese firmado… que me hubiese pasado a mí”. Lo que sucedió fue que “mi novia está ingresada en el hospital desde el miércoles pasado por un accidente doméstico y todavía nos quedan unos días o unas semanas… y hay que tener paciencia”.

Así que su preparación para el choque del pasado fin de semana no fue desde luego la ideal: “Desde el miércoles durmiendo poco en el hospital… y con el niño. El sábado, para colmo, me dio un lumbago y tuve que llamar al doctor para que me pinchase antiinflamatorio… El domingo antes del partido me volvieron a pinchar. No sé si os disteis cuenta, pero calentamos doce porque no sabía si iba a poder jugar. Pero bueno… al final se sacan fuerzas. Siempre he dicho que con el tema de mi padre, que el fútbol hace que me evada un poco ese rato de mi vida personal”.

¿Cómo lo ha hecho? Cruz recuerda la pérdida de su padre la temporada pasada: “Desgraciadamente, llevo unos años acostumbrados a este tipo de percances en mi vida. Ojalá me dé un poco de tregua la vida. Hay que afrontarla como te viene, no queda otra”.

En el plano deportivo, ya hay quienes hacen cálculos pensando en el ascenso, pero “sinceramente, pensamos partido a partido. Ahora nos vienen cuatro o cinco encuentros acabando en el del Cacereño en el que nos vamos a jugar gran parte de la temporada. Estamos centrados en los próximos partidos y, sobre todo, en el del sábado”.

Y además, en las últimas jornadas los rivales están vendiendo caras sus derrotas: “Es un tópico, pero es la verdad. En las diez últimas jornadas se deciden las Ligas por arriba y por abajo y todos los equipos se juegan algo y es complicado meterles mano. Además, te conocen más tus ventajas y desventajas y trabajan eso. Nos está costando más, pero nos tenemos que quedar con que seguimos sumando de tres en tres”.

La victoria en Antequera, por todo, fue muy especial. Cruz terminó de rodillas con los brazos al viento: “Sabíamos que íbamos a un campo complicado ante un gran rival. Personalmente, después de la semana que había pasado y cómo se dio la victoria y también de toda la gente que vino a apoyarnos… fue un grito en el que saqué los nervios y todo lo que llevaba dentro”. De paso, el choque demostró la valía de su coyuntural compañero de zaga, Visus: “No somos once ni doce ni trece, sino una plantilla muy larga que juegue quien juegue se gana. Visus no ha contado con muchos minutos, pero cada vez que sale el tío cumple como cualquier otro y es digno de alabar y de felicitar”.

Otro central, Gudelj, negocia su renovación con el Córdoba mientras le tienta el San Fernando: “Está claro que nosotros queremos tener a los buenos y Dragi ha demostrado que es un tío muy válido y muy capaz para jugar en el Córdoba. Ojalá se quede. Siempre ha hablado bien de la afición y de la ciudad. Yo creo que se podrá hacer y se quedará, pero todavía queda y es largo esto”.

¿Entiende José Cruz la postura del Tamaraceite de obligar a la disputa del partido el miércoles que viene al mediodía? “Lo comprendes por una parte, pero por la otra… muchos de mis amigos no van a poder asistir. Nos vamos a ver perjudicados de una cosa que no hemos tenido culpa. Nos van a poner un partido entre semana con el esfuerzo que conlleva y encima a un horario que va a dejar a muchos aficionados sin poder ir. Somos los únicos perjudicados del Covid que sufrieron ellos. Pero bueno…salirnos de ahí, centrarnos en el partido, intentar sacar los tres puntos y seguir invictos en casa… poco más podemos hacer”.

En todo caso, más de once mil personas ya han confirmado su presencia a esa hora extraña para la disputa de un encuentro: “Sabemos que solos no vamos a estar. El club ha tenido una respuesta rápida y sabemos que sea donde sea nunca vamos a estar otros”.