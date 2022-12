Jorge Moreno: “Sería bonito jugar con el Córdoba en Segunda. ¿A quién no le gustaría?”

Hablamos con Jorge Moreno después de que el Córdoba encajara tres goles en Alcorcón, una cifra extraña para el que era el equipo menos goleado de la categoría. Explica el madrileño que “el partido del otro día fue un poco engañoso el resultado, sobre todo los goles. Ya estamos pensando en irnos con tres puntos más y ser campeones de Navidad”.

Sin Gudelj en el campo de inicio el Córdoba ha perdido sus únicos tres partidos de la 22-23. No cree, sin embargo, Moreno que haya que hacer caso a quienes hablan de dependencia del balcánico: “Nosotros no pensamos ni vemos esas cosas. Nos centramos en trabajar y llegar lo mejor posible al partido y hacer lo que el míster nos pide y dejar la portería a cero”.

Sobre la manera de asumir el fútbol de su técnico Germán Crespo, espeta que “todos los centrales que estamos aquí fuimos elegidos por tener buena salida de balón y estamos capacitados para hacer el juego que propone Germán y a mi personalmente me gusta tener la posesión y sacar el balón jugado desde atrás”.

Moreno, el año pasado en la Cultural, considera que “el nivel ha subido en comparación con el año pasado. Sólo hay que ver el grupo cómo está”. Y es optimista ante los partidos ya disputados frente a rivales directos por el ascenso: “Hemos ido a los campos duros y en la segunda vuelta a ellos les queda venir a El Arcángel. Ni mucho menos son puntos regalados, porque aquí les va a costar mucho sacar resultados”.

Se ha debatido mucho sobre la euforia de cada victoria en El Arcángel. El zaguero cordobesista lo tiene claro: “Una victoria es una victoria y en esta categoría cuesta mucho. Está bien celebrarla y desde mi punto de vista es lógico. Todavía no me ha tocado cantar con los aficionados del fondo. Ojalá sea pronto. La afición es espectacular. Es una de las cosas que les digo siempre a mi gente. Es una sensación cuando sales y escuchas el himno… y todo el partido animando… Es espectacular”.

Eso sí, al rayista no le sorprende lo que ha encontrado aquí: “Cuando hablé con Raúl y Juanito y me plantearon el proyecto y me explicaron todo me hice un punto de vista como el que estoy percibiendo. Me lo esperaba”.

Sobre su futuro, explicó: “Me queda el año que viene con el Rayo, así que primero vamos a ascender y luego vamos a ver qué hacemos. Sería bonito jugar con el Córdoba en Segunda. ¿A quién no?”.

También se ha hablado mucho de los arbitrajes que está sufriendo el Córdoba en estas últimas semanas: “Es muy complicado acertar con todo. Es verdad que la entrada del otro día a Simo es de roja y el gol que me anularon en Riazor debía haber sido. Si hubiesen estado más acertados igual estaríamos ahora más lejos en la tabla, pero es complicado acertar. Para uno que meto, me lo anulan. A ver si hay más”.

Por cierto, reconoce Moreno que en las ABP el equipo debe mejorar: “tenemos buenísimos lanzadores y buenos rematadores y estamos metiendo pocos goles a balón parado y puede ser un aspecto a mejorar para la segunda vuelta”.

Acerca del mercado de fichajes invernal, explica el 5 del Córdoba que “no creo que fuese necesario, la verdad. Hay dos o tres titulares por puesto y no creo que hagan falta refuerzos”.

Por último, ¿Será posible un ascenso plácido como en la 21-22? “Es complicado por el nivel sobre todo de los otros equipos, pero es muy factible si seguimos con la dinámica que llevamos. Haciéndonos fuertes en casa y sacando puntos fuera este equipo puede ir para arriba muy rápido”.