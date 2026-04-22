Joe Alonso revive la época dorada del Cajasur que inspira al Coto Córdoba

El Coto Córdoba está a solo dos partidos de volver a la segunda categoría nacional del baloncesto español, un hito que ha hecho rememorar la década maravillosa del baloncesto cordobés protagonizada por el Cajasur Córdoba. Uno de sus jugadores más emblemáticos, Joe Alonso, ha recordado en una entrevista en Cope aquella época dorada, en la que el equipo llegó a disputar un playoff de ascenso a ACB y que ahora sirve de inspiración para el conjunto actual.

Una vida dedicada al baloncesto

Actualmente, Joe Alonso reside en Madrid y sigue ligado profesionalmente al baloncesto. Tras colgar las botas a los 40 años, ahora se dedica a entrenar. "Monté el club en un colegio que no tenía y desde entonces me dedico a entrenar. Soy coordinador en una academia y sigo ganando la vida con el baloncesto", explica. Aunque es fisioterapeuta y profesor, su pasión por la canasta pudo más: "Yo pensé que me iba a retirar, pero no".

Su retirada fue una decisión meditada, impulsada por una anécdota en su último partido. "Me llega un chaval y me dice: 'muchos recuerdos de mi padre'. Le pregunto quién es su padre y me dice: 'Gabi Abrines'", relata Alonso sobre el hijo de un antiguo compañero. "Digo, mira, me tengo que retirar ya, estoy muy mayor que yo te he conocido a ti con 40 años y es el momento de colgarla".

Los años dorados de un club familiar

Entre 1997 y 2001, Joe Alonso fue una pieza clave del Cajasur, un equipo que hizo historia. Sin embargo, no atribuye el fin de ciclo solo a su marcha y la del entrenador Rafa Sanz. "Cajasur de Córdoba era un club completamente familiar", afirma. En su opinión, la evolución del baloncesto hacia una mayor profesionalización fue un obstáculo insalvable para un club gestionado de forma tan cercana por Andrés López y Fernando París.

Cajasur de Córdoba era un club completamente familiar" Joe Alonso Ex jugador de Cajasur

Alonso recuerda con cariño la plantilla de su primer año, con la que alcanzaron el tercer puesto en la Liga Regular. "Éramos Ángel de Pablos, dos americanos, John Modern y Eric Cuthrell, que venían casi gratis, Jorge García que volvía de la cantera de Madrid y luego todos chicos de Córdoba", detalla. "Se dieron unas circunstancias para que un club muy especial pudiese competir durante cuatro años al máximo nivel, pero era muy difícil de mantener".

El carácter "pachanguero", como él lo define, del club daba lugar a situaciones hoy impensables. Alonso desvela una de las "trampas" de los directivos con las multas de aparcamiento: "Andrés las recurría y decía que el conductor era uno de los americanos, entonces se las mandaban a ellos y la multa desaparecía". Incluso llegaron a dormir en el autobús antes de un partido en Los Barrios porque "no había dinero para hotel".

La clave para el ascenso del Coto

El exjugador también analiza por qué Córdoba ha tardado tanto en tener un digno sucesor del Caja Sur, apuntando a la gestión y al alto coste del baloncesto profesional. "Está tan caro el baloncesto ahora mismo que es muy difícil", comenta, poniendo como ejemplo al Estudiantes. Considera que la ciudad "ha tenido que hacer una pequeña revolución y empezar de cero para poder volver a alcanzar estas cotas".

De cara a la eliminatoria decisiva del Coto Córdoba contra el Castellón, Alonso lo tiene claro: la clave es la mente. "El equipo lo ha estado haciendo muy bien, tiene que seguir con su idea", aconseja. Su recomendación es no obsesionarse con el rival y confiar en el trabajo hecho. "Sigue confiando en ti mismo y mentalmente haz lo que tú mejor sabes hacer, potenciarlo, no intentar hacer cosas nuevas", sentencia.

Sigue confiando en ti mismo y mentalmente haz lo que tú mejor sabes hacer, potenciarlo, no intentar hacer cosas nuevas" Joe Alonso Ex jugador de Cajasur

Finalmente, Joe Alonso muestra su profundo cariño por la ciudad, a la que considera su "segunda ciudad" tras cuatro años "increíbles". "Menos las pretemporadas en agosto, que fueron muy sufridas, el resto... yo les recomiendo a mis amigos: iros a vivir a Córdoba, que es una ciudad donde la calidad de vida es excepcional", concluye.