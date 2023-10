Javier González Calvo, Fernández Monterrubio y Al Zain, citados a declarar por estafa y falsedad

El ex consejero delegado del Córdoba CF Javier González Calvo y otros dos consejeros más que siguen en el club han sido citados a declarar por estafa y falsedad documental. Lo ha adelantado el diario ABC y COPE ha confirmado que dichos consejeros son Antonio Fernández Monterrubio y el presidente Abdullah Al Zain.

La empresa Pro Fit Spirit les reclama más de 325.000 euros por ejecutar un campo en la Ciudad Deportiva y otros servicios. El contrato de prestación de servicios, según la empresa, fue firmado en noviembre de 2022 y González Calvo dejó de prestar sus servicios como Consejero Delegado en febrero de ese año.

Pro Fit Spirit entiende que se aprovecharon de esa circunstancia para causar un perjuicio patrimonial a su empresa. Desde el entorno de González Calvo apuntan que se siente tranquilo porque hay una negociación en curso y la decisión de seguir con el contrato o no la tomó el club cuando él ya no estaba ejerciendo sus funciones. Por su parte, la entidad blanquiverde no se valorado el asunto.

El abogado de la empresa Pro Fit Spirit, Juan Pedro Dueñas, de RCD Abogados, ha detallado en COPE el motivo de la querella. El club y la empresa han negociado extrajudicialmente, pero no se ha alcanzado un acuerdo según detalló Dueñas.