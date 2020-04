Javier González Calvo: “con treinta puntos por jugar no pueden entrar solo los cuatro primeros en el play-off”

Javier González Calvo, consejero Delegado de Infinity para el Córdoba C.F. , ha contado hoy en COPE que no tira la toalla sobre la posibilidad de que los blanquiverdes disputen el play-off y que tampoco descarta la opción de plantear un ERTE por el parón.

-Los oyentes cordobesistas de COPE quieren saber si aún quedan esperanzas de que el Córdoba vaya a poder jugar el play-off de ascenso y la postura del club sobre este tema y cómo valora lo hecho por Federación Andaluza y Española.

-Esperanzas tengo porque nadie desde la Andaluza y la Española ha dicho que se tenga que jugar a cuatro el play-off. Soy abogado y creo en la justicia y entiendo que si se decide no descender a nadie porque quedan 30 puntos por jugar tampoco pueden jugar el play-off cuatro porque quedan 30 puntos por jugar. Creo que tratarán nuestra propuesta con cariño. No me gustaría estar en el pellejo de los presidentes de la Federación Andaluza y la Española porque corren momentos muy extraordinarios y será muy difícil acertar en las decisiones que se van a adoptar.

-¿Cómo va a afectar este parón a la economía del club y al impulso inversor del grupo Infinity? El ERTE ya no se descarta

-Teníamos previsto un coste para esta temporada previsto bastante importante por cuanto los ingresos se habían gastado en los meses de agosto y septiembre y seguramente no nos afecte como a otros. El ERTE no lo hemos tenido en cuenta hasta la fecha porque se nos había dicho que se iba a competir. Si al final no competimos y no trabajamos hasta septiembre estudiaremos qué hacemos para que jugadores y empleados del club se vean afectados lo menos posible. Tenemos que mirar también por la propiedad.

Se podría plantear el ERTE, según González Calvo, únicamente en la Unidad Productiva

-¿Se contempla en la unidad productiva del Córdoba C.F. la opción de llevar a cabo ese ERTE?

-Sí, se podría. Lo hemos estudiado, pero no vamos a hablar mucho de esta situación porque la hemos intentado evitar hasta la fecha.

-Y el tema contractual, ¿están siendo comprensivos los jugadores y el cuerpo técnico con la situación?

-Hemos tenido el respaldo total desde el primer día y nos están dando mucha ayuda. Hablamos a diario con capitanes y cuerpo técnico y el respaldo ha sido absoluto, de hecho ellos han sacado también un comunicado en el mismo sentido.

-Por último, si desea enviar un mensaje a los aficionados del club…

-Vivimos una situación complicada. Hay que tener paciencia y poco a poco saldremos adelante. Les pido que crean en nuestro proyecto.

