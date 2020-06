Javi Flores: “Tenemos que ser fuertes de cabeza”

Javi Flores no podía imaginar que su retorno al club de su tierra iba a resultar tan complicado. Después de haber completado una notable campaña en Segunda con el Elche, su fichaje fue el más celebrado de una afición que ha padecido la temporada más dura de su historia.

El ya veterano futbolista tuvo que dar la cara ante los medios paradenunciar los impagos de la era Leóny más tarde padeció -como todos- ese abrupto final que llegó con el Córdoba fuera de los puestos de play-off como postrero castigo en esta aciaga 19-20.

Flores reconoce que esta “temporada con todo tipo de sobresaltos” ha sido “complicada y de las que costará olvidar”. El amargo trago de tener que denunciar meses de impago es algo que “a nadie de los que hemos estado dentro ni a todos los cordobesistas nos gustaría volver a vivir algo así. Cuando me decido a venir aquí sabía que podían pasar algunas cosas -nunca me imaginé que tanto-, pero dentro de la gravedad de los hechos nunca dudé de que esto saldría adelante”.

Por eso, a su juicio, “tenemos que poner en valor a Infinity y al grupo que lo lleva hacia adelante porque si no hubieran venido ellos probablemente tendría mala pinta el asunto. Hemos tenido la suerte de encontrar a gente seria, que estructuralmente van a hacer un equipo muy fuerte. Luego tiene que entrar la pelota, pero los cimientos los van a poner. Estoy muy agradecido a Infinity”.

“Quedarte cuatro meses sin cobrar no es fácil -abunda el de Fátima-, sobre todo para la gente de fuera que tenía que pagar alquileres, pero el grupo humano era fantástico. Probablemente de los mejores que he conocido en mi carrera”. Un grupo al que no va a desunir ni los meses sin poder verse: “Somos un grupo muy constante a la hora de hablar y de estar pendientes de los demás. No hemos perdido el contacto en ningún momento. Es una pena que las cosas no hayan ido mejor por el grupo y lo bien que se ha comportado en los malos momentos. Los que nos quedemos y la gente que llegará seguro que pronto volveremos a ilusionar a nuestra gente en el estadio”

¿Considera Javi Flores que el Córdoba C.F. podría haber llegado a play-off si se hubiera podido terminar la competición? “Creo que sí. Aunque las dos últimas jornadas no estuvimos a la altura nos faltaban jugadores importantes que habían rendido muy bien como Momo y Willy. A Carlos lo perdimos unas jornadas por lesión también. Quedaba mucho y podríamos habernos metido y ahora peleando por el ascenso. Da un poco de rabia, porque nuestra obligación era estar entre los cuatro primeros y nos salimos en las últimas jornadas que se disputaron. Hay que mirar al futuro y estructuralmente creo que se están haciendo las cosas bien para que haya unos cimientos fuertes. Dios quiera que salga todo bien porque lo merecemos todos y Córdoba también”.

El capitán del Córdoba no quiere mojarse sobre si la Federación debería haber esperado antes de apresurarse a organizar los play-off exprés: “Para la Federación entiendo que habrá sido muy complicado tomar este tipo de decisiones y habrán pensado que en Primera y Segunda había más medios para cumplir el protocolo. A todos nos hubiera gustado terminar la competición, pero era una decisión muy difícil para ellos”.

Como profesional de la pelota, Flores no va poder mitigar su mono de fútbol mientras no autoricen los amistosos:“No podemos hacer deportes fuera de nuestro trabajo, sobre todo fútbol. Pero sí es verdad que estamos tratando de hacer otro tipo de cosas y no perder mucho con deportes que no sean de mucho riesgo y estamos deseando que todo vuelva a una normalidad y podamos volver a hacer nuestro trabajo como lo está haciendo la mayoría de la gente. Toca ser fuertes de cabeza y prepararse bien para lo que viene. No sabemos cómo va a ser la Liga ni cuándo va a empezar”.

Javi no quiere ponerse nota: “No me gusta valorarme. He intentado ayudar en lo máximo posible tanto dentro como fuera”, pero reconoce que “tuve algún altibajo, me habría gustado tener más regularidad en los últimos dos meses y haber podido ayudar más al equipo. Es como se han dado las cosas”

El capitán del Córdoba recalca, en cualquier caso, que Infinity ha puesto en buen camino el rumbo de la entidad blanquiverde: “Desde mi situación, viendo cómo se está trabajando dentro del club y con la ilusión que están haciendo las cosas en un club que no tenía absolutamente nada, el mensaje que envío es de ilusión. Esta gente está trabajando con una ilusión terrible e intentando que el Córdoba sea un club respetado y al que todo el mundo pueda venir. Entiendo que muchas veces es complicado gustar a todo el mundo, pero el mensaje es de ilusión para que nos sigan apoyando como todos los años”.

