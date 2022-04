Javi Flores: “Con los años que hemos pasado, ¿Por qué no disfrutar? Las cosas buenas hay que celebrarlas"

Se acerca el día y la hora del ascenso del Córdoba CF y en COPE hemos hablado con uno de los capitanes del equipo blanquiverde, Javi Flores. Después de recordar con humor el pelotazo que se llevó en la cara en Montijo y que costó un extraño penalti a su equipo, explicó haciendo balance que “al final hemos conseguido, para bien, que se den muchas cosas por hechas porque hemos hecho un trabajo muy bueno hasta ahora y parece que ha sido “fácil”, pero de fácil no ha tenido nada. En las últimas semanas se ha dado ya por hecho el ascenso y el sábado tendremos enfrente al rival menos goleado del grupo y no debemos pensar en otra cosa que en el Villanovense”.

Ya pensando en los días que están por venir, reconoce que “me gusta mucho la Semana Santa y is hijos salen en el Cristo de La Pasión el miércoles y el domingo. Para el Domingo tenemos planes… pero vamos a pensar en el sábado y ya después del partido pensaremos en qué podemos hacer”.

Flores hubiera escogido un ascenso en directo el sábado: “Está claro que a todos nos hubiese gustado que se diera el ascenso esta semana en casa, pero el Cacereño es muy buen rival y no pudo ser. Si me das a elegir…me gustaría que fuera en el campo, pero nosotros vamos a sacar nuestro partido adelante y si luego el resultado nos favorece, muy contentos”.

El Mago de Fátima dio la cara en las malas y en las muy malas del Córdoba desde el descenso de Segunda y ahora es uno de los que más puede merecer una recompensa del balón: “Todos los que componemos la plantilla somos merecedores de esto. Los que estuvimos el año pasado hemos hecho un gran esfuerzo por quedarnos. Todos los trabajadores del club han hecho un esfuerzo también muy grande y no solo en el aspecto económico, porque el año pasado tuvimos momentos muy duros y sufrimos mucho. Este año estamos recogiendo todo el esfuerzo que hemos hecho. Luego pues… los compañeros que han apostado esta temporada por venir aquí a pesar de la categoría porque sabían que venir al Córdoba siempre es dar un paso adelante… todos lo merecemos”.

El ascenso supondrá que haya jugadores que no sigan para dejar paso a otros. Algo que asumen en la plantilla con normalidad: “Todos hemos vivido circunstancias de que tras un año muy bueno en los planes de directiva y cuerpo técnico hay cambios. Esto forma parte del fútbol. Es la menos bonita, porque es dejar un sitio en el que estás muy bien”. Eso sí, recuerda Flores que “el éxito del grupo es el vestuario que se ha formado y la gente que ha venido. Los equipos valen más por la gente que no juegan que por los que juegan. El que hace que el grupo sea bueno y haya exigencia son los que menos juegan. Parece raro, pero es la realidad del fútbol. He estado en equipos en los que la gente que ha jugado menos ha creado mal ambiente y eso lo que hace es dañar al grupo. Ha habido gente en este grupo que incluso teniendo menos minutos ha venido a entrenar con un hambre terrible y eso es la base de un buen grupo”.

Javi Flores es cordobés y cordobesista. Y poder ayudar a que sus paisanos y camaradas de sufrimiento recuperen la ilusión es un aliciente extra: “Para los que somos de aquí y nos hemos criado aquí es un regalo salir cada domingo al estadio. Empecé muy joven y cuando ya eres mayor te das cuenta y lo disfrutas más. Salir al estadio con el himno y el ambiente que no tiene nada que ver con la categoría en la que estamos. Hemos conseguido que de un año tan malo sin gente y que terminó en un descenso…se haya olvidado y disfrutemos del fútbol y los partidos. Vivimos en un momento con pandemia y guerra y hemos conseguido que los cordobesistas sean felices y eso es importante”.

Ya con 36 años, ¿Qué queda del Javi Flores del último ascenso a Segunda de la 2006-07? “Poco. Ahora soy un futbolista con más experiencia y probablemente vea mejor el fútbol. Con 19 era más chisposo y eléctrico y ahora tengo otra posición en el campo y lo veo de otro modo. Dese el año final de Segunda B en el Elche me acostumbré a jugar de mediocentro y aprendí a leer las situaciones del partido que te hacen llegar con más ventaja a los duelos y los desmarques y todo eso se va aprendiendo también. Si tienes continuidad sacas tu mejor versión. Me siento muy a gusto y el estilo de juego de Germán me viene al pelo. Ojalá podamos alargarlo también el año que viene”.

Por último, qué le diría el capitán del Córdoba a quienes consideran que un ascenso a Primera Federación no se ha de celebrar: “¿Tú crees que en la sociedad que vivimos y los años que hemos pasado… por qué no vamos a disfrutar de algo bonito y bueno como un ascenso? ¿Dónde pone que no podamos celebrarlo? Las cosas buenas hay celebrarlas. Cuantos más seamos celebrando, mucho mejor”.