Antonio Fernández Monterrubio, apoderado del proyecto de Infinity para el Córdoba CF, expuso el pasado jueves que “tenemos que cambiar algunas formas de trabajar. Si estuviéramos en el fútbol profesional ahora mismo no podríamos competir. Tenemos un déficit muy importante y necesitamos cambiar recursos que no aportan gran valor al objetivo principal y, por tanto, hay que cambiarlos. Tenemos algunas hipotecas que no se pueden cambiar de hoy para mañana”.

Esas palabras del Director General cordobesista cobran más sentido si uno repasa las últimas cuentas anuales de Unión Futbolística Cordobesa SAD depositadas en el Registro Mercantil, que corresponden al ejercicio 20-21.

De ellas se desprende, para empezar, que el accionista único de esta SAD no es “Infinity Sports Venture SL”, sino “Infinity Sports Venture WLL”, Una sociedad extranjera -bareiní- que figura como “sociedad dominante directa”.

Pues bien, Infinity Sports Venture aportó en 2021 12,5 millones de euros. Una cantidad que es aproximadamente el doble de la aportada en 2020. Ese sostén económico es absolutamente imprescindible para la supervivencia de este proyecto atendiendo a que -con las cifras en la mano- en 2021 la SAD estaba en causa legal de disolución. Sin embargo, el capital social de la SAD sigue siendo de 60.000 euros,por lo que más de inversión la operación se puede entender como financiación.

Llama la atención igualmente que el concepto de gasto en servicios exteriores ascendió en 2021 a casi 2,5 millones de euros y el correspondiente a personal no deportivo a casi 1,3 millones. Además, de 2020 a 2021 se aumentó el número medio de empleados de 32,8 a 99,8.

Todos estos datos mueven a la auditora Moore Auditest SL a advertir en su informe que aprecia la “existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

Estas son las cuentas a las que Antonio Fernández Monterrubio y su equipo pretenderán poner arreglo con su gestión.