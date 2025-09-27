Horario y dónde ver y escuchar el Real Sociedad B-Córdoba CF de la jornada 7ª de Liga Hypermotion

El Córdoba buscará el domingo a las 14:00 su primera victoria como visitante en un recinto, Anoeta, que trae buenos recuerdos a sus aficionados ya que allí lograron la permanencia en 2008 y una histórica clasificación a octavos de final de Copa en 2012. Iván Ania mantiene como bajas a Adilson y Alcedo por lesión y a Albarrán por motivos personales y a esa lista se añade Jacobo tras su expulsión ante el Racing.

El rival, el Sanse, fue capaz de ganar su primer partido de Liga ante el Real Zaragoza, pero desde entonces apenas ha cosechado dos empates más ante, eso sí, rivales poderosos como Cádiz y Almería. Llega tras caer en el derbi de Gipuzkoa ante el Eibar. En sus filas, futbolistas de calidad como Mikel Rodríguez o Mariezkurrena.

HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD B-CÓRDOBA

El partido Real Sociedad B-Córdoba lo podrás seguir desde las 13:50 horas con la narración de Toni Cruz y los comentarios técnicos de Hugo Rengifo y Paco López en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.